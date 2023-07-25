В Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 т бивней мамонта

«В Бикинском районе Хабаровского края изъято более 1,5 т мамонтовых бивней, без документов, подтверждающих законность их добычи», — уточняется в сообщении на сайте ФСБ.





Упакованные в полипропиленовые мешки бивни были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения, их предварительная стоимость превышает 50 млн рублей, добавили в ЦОС.