Российских туристов избили в Грузии из-за жалоб на отсутствие электричества

По данным телеграм-канала, это произошло 11 июля, через несколько дней после первой жалобы. До этого туристы пытались разобраться в ситуации и сначала обратились в управляющую компанию, однако её сотрудники перевели стрелки на энергетиков. Тогда россияне пошли к ним и получили ответ, что виноват застройщик, который якобы уже 1,5 года не может заменить временный силовой кабель на постоянный.

Недолго думая, путешественники направились к нему, совсем не ожидая такой агрессии. Однако ребята оказались не промах и сняли "разборки" на видео, которое помогло при общении с полицией. Несмотря на то что сотрудники нехотя приняли заявление пострадавших, правоохранители начали проверку. А застройщик в соцсетях "извинился антироссийским пасквилем".