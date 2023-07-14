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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 422 поста • 25 подписчиков подписаться
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Российских туристов избили в Грузии из-за жалоб на отсутствие электричества

Российских туристов избили в Грузии из-за жалоб на отсутствие электричества

Автор:
14 июля 2023 09:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   НЕТ СВЕТА   грузия   драка   жалобы   туристы   электричество   
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Российских туристов, постояльцев элитного жилого комплекса Batumi View в грузинском Батуми, избили и обозвали шлюхами из-за жалоб на отсутствие электричества.

По данным телеграм-канала, это произошло 11 июля, через несколько дней после первой жалобы. До этого туристы пытались разобраться в ситуации и сначала обратились в управляющую компанию, однако её сотрудники перевели стрелки на энергетиков. Тогда россияне пошли к ним и получили ответ, что виноват застройщик, который якобы уже 1,5 года не может заменить временный силовой кабель на постоянный.


Недолго думая, путешественники направились к нему, совсем не ожидая такой агрессии. Однако ребята оказались не промах и сняли "разборки" на видео, которое помогло при общении с полицией. Несмотря на то что сотрудники нехотя приняли заявление пострадавших, правоохранители начали проверку. А застройщик в соцсетях "извинился антироссийским пасквилем".

Источник:

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Метки: Видео   НЕТ СВЕТА   грузия   драка   жалобы   туристы   электричество   
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15  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Туристы - к застройщику разбираться? Это те, долгоиграющие, что ли, "туристы"?
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3k
Anners Минуту назад
Не пойму, зачем вменяемый русский человек поедет в Грузию.
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448
стеклоВАТА 2 минуты назад
да, надо почаще ездить отдыхать к этим утыркам. таких новостей будет побольше. весело же
мартышки не умеют по человечески жить. мартышки не умеют по человечески общаться.. что вы хотели от мартышек? понимания? наивные
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24k
СергейПименов 19 минут назад
Туристам в электричестве отказали потому что у них резиновых перчаток не было.
Ссылка www.youtube.com
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9k
krivsan 40 минут назад
ну это же грузинское электричество,
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8k
Фельдъегерь 46 минут назад
не жалко, знали куда ехали, надеюсь после таких случаев желающих оставлять там свои деньги будет становиться все меньше и меньше
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35k
Опаньки 51 минуту назад
вот тебе и камарвжопа генатСвали
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1k
Антон 53 минуты назад
Ё*бнулись совсем????
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Сидор Матрасыч Кадыков 59 минут назад
Ибо не фуй ездить во вражеские страны.
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33k
Fat Lynx Час назад
Пид*ры получили пи*ды от гамарджоба? Ну так поделом!
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Г-грузинское гостеприимство!
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Pechenegiatakuyt Час назад
Сплошной "позитив" с утра пятницы
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