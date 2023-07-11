В Севастополе прохожие спасли парня, которого чуть не унесло в море

1589
1
1
Мальчик гулял по набережной, отвлёкся и его тут же накрыла волна и начала сносить.
К счастью, парня вовремя заметили прохожие — взявшись за руки они смогли вытянуть мальчика. Заодно и сами искупались.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама