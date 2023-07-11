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В Севастополе прохожие спасли парня, которого чуть не унесло в море

В Севастополе прохожие спасли парня, которого чуть не унесло в море

Автор:
11 июля 2023 10:48
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Севастополь   люди   море   помощь   спасение   фото   
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Мальчик гулял по набережной, отвлёкся и его тут же накрыла волна и начала сносить.

К счастью, парня вовремя заметили прохожие — взявшись за руки они смогли вытянуть мальчика. Заодно и сами искупались.

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Метки: Видео   Севастополь   люди   море   помощь   спасение   фото   
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1  комментарий
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iskra 2 часа назад
Был я в Севастополе, видел, как детвора развлекается,под волнами бегая..Это у них вид спорта такой.
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