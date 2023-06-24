«Да где она?»: хитрая мышь обдурила наивного кота

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Вместо того чтобы бегать или прятаться от кота, он села ему на спину и была очень довольна этим поступком. Пушистик был обескуражен внезапным исчезновением своей потенциальной добычи.
Эх, Василий, ну и балбес же ты.
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