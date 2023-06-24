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Сообщество Без кота и жизнь не та 1637 постов • 472 подписчика подписаться
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«Да где она?»: хитрая мышь обдурила наивного кота

«Да где она?»: хитрая мышь обдурила наивного кота

Автор:
24 июня 2023 10:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   мышь   
1048
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Вместо того чтобы бегать или прятаться от кота, он села ему на спину и была очень довольна этим поступком. Пушистик был обескуражен внезапным исчезновением своей потенциальной добычи.

Эх, Василий, ну и балбес же ты.

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   мышь   
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47
Ultima Yata Полчаса назад
Это только тизер
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1k
Уходим отсюда Полчаса назад
По-моему в конце пришел конец
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Snezhinka

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