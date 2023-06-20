В Новосибирске к жилым домам вышел лось

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Судя по записи с камеры наблюдения на подъезде одного из домов, незваный гость забрел туда ночью 16 июня. По всей видимости, животное заплутало и случайно оказалось на территории микрорайона.
В комментариях новосибирцы признались, что перепугались бы, встретив ночью лося.
− Идешь такой ночью, а из-за угла лось выбегает, − отреагировал на увиденное местный житель.
Кто-то предположил, что неподалеку вырубили лес, где жил сохатый, поэтому он и вышел к людям.
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