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В Новосибирске к жилым домам вышел лось

В Новосибирске к жилым домам вышел лось

Автор:
20 июня 2023 07:19
Метки: Видео   Новосибирск   животные   лось   удивительно   фото   
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Судя по записи с камеры наблюдения на подъезде одного из домов, незваный гость забрел туда ночью 16 июня. По всей видимости, животное заплутало и случайно оказалось на территории микрорайона.

В комментариях новосибирцы признались, что перепугались бы, встретив ночью лося.

− Идешь такой ночью, а из-за угла лось выбегает, − отреагировал на увиденное местный житель.


Кто-то предположил, что неподалеку вырубили лес, где жил сохатый, поэтому он и вышел к людям.


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Метки: Видео   Новосибирск   животные   лось   удивительно   фото   
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