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В Краснодаре местные развлекаются, проверяя двери подъездов на прочность

В Краснодаре местные развлекаются, проверяя двери подъездов на прочность

Автор:
14 июня 2023 12:20
Метки: в мире   видео   дверь   краснодар   люди   прочность   хулиганы   
2278
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1


Не смущают ни камеры, ни соседи.

Источник:

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Метки: в мире   видео   дверь   краснодар   люди   прочность   хулиганы   
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29  комментариев
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7k
Дмитрий Час назад
Вот зачем? Это ж дебилоидная быдлота даже не сможет объяснить за чем это делает!
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10k
Бритва 2 минуты назад
однажды, ещё при союзе, мне попался лифт с несожжеными кнопками.
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12k
Rus77 18 минут назад
Очередные хуснулинские выкормыши!
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1k
Просто чувак в интернете 19 минут назад
И какие она нахер местные?
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8k
Ntvl Полчаса назад
когда будит видео с дрожащей бородой и с извинениями на ломаном русском языке от обезьяны?
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−1
Демис Полчаса назад
Не смущают ни камеры, ни соседи.
====================
или отсутствие наказания?
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21k
Killgrave Полчаса назад
Обезьянье поведение из чурок убрать невозможно. Зато возможно всех чурок поместить в резервации по месту происхождения. За пересечение зоны поселения - расстрел.
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4k
iovan2011 Полчаса назад
Это местные? Правда?
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3k
Semёn Полчаса назад
Это чурки, хачи... они не умеют думать, генетика, мать природа в этом вопросе их прошла мимо их...
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972
ruslan d 42 минуты назад
И в чем смысл ?
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2k
Alex 45 минут назад
Кто обезьян выпустил из зоопарка?
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5k
pinbalist 48 минут назад
Если он так любит двери, то ему это понравится.
Если он так любит двери, то ему это понравится.Посмотреть
Если он так любит двери, то ему это понравится.
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1k
Misanthrop 48 минут назад
Умерщвлять к чёртовой матери!
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35k
russger 51 минуту назад
А поскакал-то как, не каждая девочка так пропархает. Чуркогеи? ))
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1k
iKrek 54 минуты назад
Пусть потом не обижаются если кто-то в ответку решит проверить на прочность их черепную коробку.
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7k
Кружок Час назад
Да это же Москвичи!
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10k
Том Сойер Час назад
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24k
Сталкер 2 часа назад
Разбежался сухумский питомник?
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13k
Shtoppi 2 часа назад
тупые обезьяны, с дерева только спустившись, еще не знают что в человеческом обществе так делать нельзя.
P.S. таким самое место в поликлинике, для опытов.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Как-то местные не очень на местных похожи
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584
Станислав Черепович 2 часа назад
В каком месте они местные?
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Terracotka

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