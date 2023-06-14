В Краснодаре местные развлекаются, проверяя двери подъездов на прочность

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или отсутствие наказания?
P.S. таким самое место в поликлинике, для опытов.
Хотя ребята горячие, но с головой дружат. Это чуть более (территориально) кавказские ребята.