Он нанёс смертельный удар и убежал с места преступления, пока мужик истекал кровью.
Вчера в Стамбуле убили туриста из России. Его звали Вячеслав, в Турцию приехал по делам, заодно сходил на финал Лиги чемпионов. Потом отправился с друзьями в бар, чтобы обмыть громкое футбольное событие и уже утром возвращался в отель. Тогда и повстречал местных гопников.
Они попытались отобрать у Вячеслава смартфон, тот стал сопротивляться и один из преступников ударил его ножом в сердце. И сбежал. Вячеслава привезли в больницу, но спасти уже не смогли. Двух гопников задержали по горячим следам, а предполагаемого убийцу - сегодня.
У этого 29-летнего мужика «за плечами» оказалось целых 17 судимостей. Теперь отправится в очередную «ходку»: за то, что убил мужика из-за смартфона и сделал его жену вдовой, с 2-летним мальчиком на руках.
Источник:
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в сети уже выложено видео с другой камеры, где прекрасно видно, как пьяный Вячеслав сам бычит и задирает турок.
Не оправдываю убийство, но факт тстаётся фактом - описанное в посте то, как у русского отобрали телефон, а он сопротивлялся "слегка" не соответствует действительности.
https://www.yapfiles.ru/show/2946673/66b050f47497c5035f51b8b7c9277bb8.mp4.htmlhttps://www.yapfiles.ru/show/2946673/66b050f47497c5035f51b8b7c9277bb8.mp4.html
во вчерашнем посте на эту тему было, указано что: <<Генконсульство России взяло это дело на контроль>>
Он сопротивлялся наглому ограблению и получил нож в сердце.
датычо вот же гад, сломал систему, обычно же преступники копов дожидаются и первую помощь оказывают
б*лядь ну е*б твою мать... кто этому мудаку тексты сочиняет
Любая жизнь, конечно, бесценна, любая смерть - горе, но мне кажется, судя по поведению делового семьянина, своей смертушкой он бы не умер вне зависимости от страны нахождения. Или в тюрьму бы определился рано или поздно.
Но, вспоминаются слова, не то Шварца, не то Сталлоне - "Если уличный бандит с ножом попросит у меня кошелёк, то я его (кошелёк) отдам без раздумья".
Мужики! Понапрасну не геройствуйте - ваша жизнь у вас одна и вы один у своей семьи!