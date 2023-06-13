Вчера в Стамбуле убили туриста из России. Его звали Вячеслав, в Турцию приехал по делам, заодно сходил на финал Лиги чемпионов. Потом отправился с друзьями в бар, чтобы обмыть громкое футбольное событие и уже утром возвращался в отель. Тогда и повстречал местных гопников.

Они попытались отобрать у Вячеслава смартфон, тот стал сопротивляться и один из преступников ударил его ножом в сердце. И сбежал. Вячеслава привезли в больницу, но спасти уже не смогли. Двух гопников задержали по горячим следам, а предполагаемого убийцу - сегодня.

У этого 29-летнего мужика «за плечами» оказалось целых 17 судимостей. Теперь отправится в очередную «ходку»: за то, что убил мужика из-за смартфона и сделал его жену вдовой, с 2-летним мальчиком на руках.