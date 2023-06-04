В Амурской области на турнире ММА 16-летний боец погиб после удара в голову

Смешанными единоборствами он занимался не больше года.
В Белогорске проходил турнир ММА, в нём участвовал 16-летний парень. Во время боя он получил удар в голову и потерял сознание. Его доставили в реанимацию, оказали всю необходимую помощь, но спасти не смогли.
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Сейчас этим делом занимается прокуратура. А глава Белогорска заявил:
Одно но… Согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16—17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин главный судья соревнований и президент региональной организации принял решение выступать без них.
Все процедуры, включая согласие родителей на участие в турнире несовершеннолетнего, были соблюдены. А вот шлема на нём почему-то не было. В чём причина - в ближайшее время разберутся следователи.
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Я считаю, что если смертельная травма была нанесена в спортивном поединке, где правила соблюдались, то и разговоров никаких быть не должно. Защита, это отдельный разговор. Но докажите, что в 16 лет голова у парня априори "слабее", чем у 18-летнего. Если это так, то в 16 лет вообще должно быть запрещено выступать.
Смерть в спорте, это всегда трагедия. Но это, уж простите, издержки. Повар может подавиться и погибнуть, соблюдая все "правила". А тут тебе хреначат ногами в голову... И шлем от сотряса не особо спасёт.