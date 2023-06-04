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В Амурской области на турнире ММА 16-летний боец погиб после удара в голову

В Амурской области на турнире ММА 16-летний боец погиб после удара в голову

Автор:
04 июня 2023 18:48
Сообщество : Криминал
Метки: Амурская область   Белогорск   видео   мма   парень   подросток   прокуратура   реанимация   турнир   удар   
1993
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Смешанными единоборствами он занимался не больше года.

В Белогорске проходил турнир ММА, в нём участвовал 16-летний парень. Во время боя он получил удар в голову и потерял сознание. Его доставили в реанимацию, оказали всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Сейчас этим делом занимается прокуратура. А глава Белогорска заявил:

Одно но… Согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16—17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин главный судья соревнований и президент региональной организации принял решение выступать без них.

Все процедуры, включая согласие родителей на участие в турнире несовершеннолетнего, были соблюдены. А вот шлема на нём почему-то не было. В чём причина - в ближайшее время разберутся следователи.

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Метки: Амурская область   Белогорск   видео   мма   парень   подросток   прокуратура   реанимация   турнир   удар   
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21  комментарий
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9k
Борис Карабанов Час назад
Ну, в принципе, подобные виды "спорта", их концепция и нацелены именно на то, чтобы нанести противнику увечья или убить его. К чему фальшивые удивления и ахи-вздохи?
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7k
sedoisever 11 минут назад
Почитал комменты. Многие дело говорят, но...
Я считаю, что если смертельная травма была нанесена в спортивном поединке, где правила соблюдались, то и разговоров никаких быть не должно. Защита, это отдельный разговор. Но докажите, что в 16 лет голова у парня априори "слабее", чем у 18-летнего. Если это так, то в 16 лет вообще должно быть запрещено выступать.
Смерть в спорте, это всегда трагедия. Но это, уж простите, издержки. Повар может подавиться и погибнуть, соблюдая все "правила". А тут тебе хреначат ногами в голову... И шлем от сотряса не особо спасёт.
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
а потом... по типу... а нас то за что?
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5k
Трям Полчаса назад
Да и .хуй с ним!
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35k
russger Полчаса назад
Вообще накуй такой "спорт". Курсов самообороны для гражданских будет достаточно. Сколько боксёров в своей жизни не встречал, они отбитые наглухо. Надо быть дятлом отдавать своего ребёнка на "спорт", где ему каждый день будут по башке стучать
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32k
Юр21 39 минут назад
Удивительно, неужели в этом виде "спорта" случаются травмы? (сарказм)
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202
Серж 42 минуты назад
Где защитная амуниция? Организаторов детских соревнований по полной посадить.
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54k
noName 57 минут назад
У кого то этот пост вызывает радость!? Насколько же ущербным надо быть...
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522
Денис Веселов 59 минут назад
Да, сажать их, как каратистов в своё время
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14k
Ничоси Час назад
Жалко парня. Лучше бы его родители в шахматную секцию отдали. Побежали за денюжкой, а получили в голову
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August

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