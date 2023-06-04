В Амурской области на турнире ММА 16-летний боец погиб после удара в голову

Сейчас этим делом занимается прокуратура. А глава Белогорска заявил:

Одно но… Согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16—17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин главный судья соревнований и президент региональной организации принял решение выступать без них.

Все процедуры, включая согласие родителей на участие в турнире несовершеннолетнего, были соблюдены. А вот шлема на нём почему-то не было. В чём причина - в ближайшее время разберутся следователи.