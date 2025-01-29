Как готовят французский гриль-сэндвич с сыром

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Французский гриль-сэндвич с сыром — это простое, калорийное, но очень вкусное блюдо. В его состав входят свежий хлеб, сыр и дополнительные ингредиенты. Среди них могут быть: различные виды мяса, зелень, грибы и томаты.
Выглядит аппетитно.
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