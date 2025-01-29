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Как готовят французский гриль-сэндвич с сыром

Как готовят французский гриль-сэндвич с сыром

Автор:
29 января 2025 10:36
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Сэндвич   интересно   мясо   нарезка   сыр   французский гриль-сэндвич   
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Французский гриль-сэндвич с сыром — это простое, калорийное, но очень вкусное блюдо. В его состав входят свежий хлеб, сыр и дополнительные ингредиенты. Среди них могут быть: различные виды мяса, зелень, грибы и томаты.

Выглядит аппетитно.

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Метки: Видео   Сэндвич   интересно   мясо   нарезка   сыр   французский гриль-сэндвич   
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69k
Бука Сyка Димка 46 минут назад
Блин на вид вкусно)) тока я бы колбаску еще до сыра вниз бы положил, а потом еще после))
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15k
Б.Касторский 10 минут назад
В молодости бы съел и уверен, что понравилось бы, а сейчас от одного просмотра пару кг минимум набрал. Столько сыра и масла. А вот мясо аппетитно выглядит.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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