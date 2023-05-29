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Мужчина чуть не спалил жилище, когда попытался разрезать бочку

Мужчина чуть не спалил жилище, когда попытался разрезать бочку

Автор:
29 мая 2023 12:42
Метки: болгарка   бочка   в мире   видео   люди   слабоумие и отвага   
2110
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Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела несколько волнительных моментов из жизни мужчины. Житель сельской местности попытался разрезать болгаркой бочку из-под горюче-смазочных материалов и чуть не спалил постройку.

Вытекшее из бочки горючее воспламенилось и чуть не перекинулось на постройку из-за безрассудных действий героя видео.

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Метки: болгарка   бочка   в мире   видео   люди   слабоумие и отвага   
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33  комментария
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940
ruslan d Час назад
Вот нафиг оно ему надо было ?
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385
Сергей Поздняков 2 минуты назад
Хорошо, прорезать не успел - рванула бы...
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23k
SolomonA 3 минуты назад
Мегамозг!
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3
Misha 5 минут назад
Сначала нужно залить водой, потом ее слить и только тогда срезать крышку. Так же поступать и с газовым баллонном или с бочками, топливными баками когда их нужно заварить либо запаять. Но общий пейзаж радует нет никакой цивилизации за то воевать лезите.
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14k
Мистер Фикс 8 минут назад
Кто ж горючку водой тушит?
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643
Flint 8 минут назад
Мне понравилось как болгарка самостоятельно убегала от пламени, как у Корнея Чуковского...
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1k
Kra 10 минут назад
слесарь-энтузиаст 6 разряда, блин...
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37k
Алексей 17 минут назад
особенно момент - мне кажется чтото горит? показалось? пляяяя все горит!!!!
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3k
Kolyaka Полчаса назад
В наше время дебилов меньше было.
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104k
Фима Петров Полчаса назад
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1k
АНДРЕЙ Полчаса назад
вот ,что у него в голове ?
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18k
Роберт Шекли 37 минут назад
Этот момент порадовал

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7k
Николай 40 минут назад
сколько там мозгов? пилить бочку с гсм, свежую... балон газовый ему дайте, пока никто не пострадал...
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773
Antik-Taktik 40 минут назад
Жена уже походу привыкла к этому еплану
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619
Жопа 42 минуты назад
А почему бочка не пи..нула? если и правда горючее оттуда вытекло...
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883
Евгений 45 минут назад
Тушить в данном случае не водой нужно, а песком или землей.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Грешно смеяться над..., но невозможно без смеха смотреть, как он какое-то время смотрит вдаль, принюхивается, прислушивается:
- Вроде, где-то что-то горит? Не? Показалось? Не показалось!!!
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1k
svarog19692007 Час назад
Гениальный долбо....об...!
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111
Алексей Бляйбтрой Час назад
работник года
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9k
Том Сойер Час назад
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9k
Александр Маслов Час назад
Сказочный кудесник-пиротехник
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