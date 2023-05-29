Мужчина чуть не спалил жилище, когда попытался разрезать бочку

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Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела несколько волнительных моментов из жизни мужчины. Житель сельской местности попытался разрезать болгаркой бочку из-под горюче-смазочных материалов и чуть не спалил постройку.
Вытекшее из бочки горючее воспламенилось и чуть не перекинулось на постройку из-за безрассудных действий героя видео.
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