В Казани местный попрошайка затребовал мелочь на пиво, а в итоге получил по лицу от старика

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Пожилой мужчина только вышел из подъезда, как у него стали клянчить деньги. Пенсионера это взбесило - он прочитал лекцию безработному, а потом бросился в драку.
В итоге попрошайка получил по лицу и остался сидеть на лавочке в недоумении.
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"Пожилой мужчина только вышел из подъезда, как у него стали клянчить деньги. Пенсионера это взбесило - он прочитал лекцию безработному, а потом бросился в драку."
Откуда эти вводные?!
На видео видится сюжет: "Опухший пенсионер дое...лся до сидящего на скамейке мужика".
Если он с такой концепцией будет продолжать общаться с посторонними людьми и дальше, мы скоро можем увидеть сюжет "Пенсионер получает в бок отвёртку"
- Ты чё такой дерзкий?