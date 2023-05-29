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В Казани местный попрошайка затребовал мелочь на пиво, а в итоге получил по лицу от старика

В Казани местный попрошайка затребовал мелочь на пиво, а в итоге получил по лицу от старика

Автор:
29 мая 2023 09:31
Метки: Казань   видео   драка   люди   пенсионер   попрошайка   удар   
2327
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Пожилой мужчина только вышел из подъезда, как у него стали клянчить деньги. Пенсионера это взбесило - он прочитал лекцию безработному, а потом бросился в драку.

В итоге попрошайка получил по лицу и остался сидеть на лавочке в недоумении.

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Метки: Казань   видео   драка   люди   пенсионер   попрошайка   удар   
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28  комментариев
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9k
Александр Маслов 2 часа назад
Просить надо уметь вежливо... А так барыга опохмелился зачётным хуком слева от пенсионера
(тот ещё "орешек"
)
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2k
Pogost 3 минуты назад
Деда красава))) рассадил лещами, добавил левый боковой и вроде как еще и пытался вырубить ребром ладони тело)))).
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2k
Оксид Бетона 5 минут назад
Боевой дедан!
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8k
Tamdima 16 минут назад
Вот это воспитание
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−8
слезы султопарова 22 минуты назад
совок сядет на кичу
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260
данила беринский слезы султопарова 13 минут назад
подругу твою обидели, зумер обоссаный?
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67
Bolo Yeung Полчаса назад
Знатно опохмелил дедушка
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12k
кот базилий Полчаса назад
У меня местный "рэкитир" стрельнул 20 рублей, я его попросил умножить 20 руб на 30 дней (это минимум) , вышло 600 руб, а это литр водки. И нах ты мне нужен - литр в месяц пьяни местной дарить? С удивлением выпучил пьяные зенки.....Редкий день ч
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17k
sonic24a Полчаса назад
Живчик дед. А кто на пиво просил?
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332
Maikl 37 минут назад
Откуда у ТС информация о завязке сюжета ? Есть аудио дорожка ?
"Пожилой мужчина только вышел из подъезда, как у него стали клянчить деньги. Пенсионера это взбесило - он прочитал лекцию безработному, а потом бросился в драку."
Откуда эти вводные?!
На видео видится сюжет: "Опухший пенсионер дое...лся до сидящего на скамейке мужика".
Если он с такой концепцией будет продолжать общаться с посторонними людьми и дальше, мы скоро можем увидеть сюжет "Пенсионер получает в бок отвёртку"
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−8
слезы султопарова 42 минуты назад
пенсионера посадят на бутылку + 8 лет строгача выпишут. скриньте
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12k
Rus77 47 минут назад
Дед всё правильно сделал, помню иду как то по переходу, мне на встречу детина под 2 метра ростом, на нём только пахать, и просит у меня деньги на бухло. Я ему - работать не пробовал? А он мне в ответ начал куями крыть!
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14k
котегRUS 56 минут назад
у деда стиль Богомола отработан как надо
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2k
Vovan Petroff 58 минут назад
Ох! Старик!!! Трах - тибидох!
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9k
Борис Карабанов Час назад
Вообще-то дед напал. Это он, типа, вежливости учит?
- Ты чё такой дерзкий?
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3k
Наблюдатель Час назад
Дед, смлу удара потерял, но двигается хорошо
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2k
jazzz Час назад
А левая то у деда не для "хотьбы".)
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53k
dima423 Час назад
А дед то походу бывший спортсмен, видно что не первый раз дерется))
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1k
Просто чувак в интернете Час назад
"Музыка из мортал комбата"
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6k
salim777 2 часа назад
Херасе, дед из 90-х.
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