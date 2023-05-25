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Мужчине был послан знак свыше

Мужчине был послан знак свыше

Автор:
25 мая 2023 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   кольцо   намёк   предложение   шанс   
1442
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Мужчина лишился кольца, когда собирался сделать предложение руки и сердца своей второй половинке в море. Жирный намёк судьбы попал на видео.

Вселенная дала мужчине шанс. 

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Метки: Прикол   видео   кольцо   намёк   предложение   шанс   
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6  комментариев
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44k
Цыц тут у меня 55 минут назад
Вовремя спохватился и решил уйти морем)))
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Показать 1 ответ
214
grigorenko vladislav Полчаса назад
"Вселенная дала мужчине шанс." А может это девушке повезло! Вышла б за такого криводела - хлебнула бы горюшка. Или со смеху бы померла раньше времени.
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33k
ACU900 42 минуты назад
Похоже на постанову. Но все равно прикольно...
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1k
Тордион 44 минуты назад
Это жырный намек девице. Такой рукожоп ей не нужен!)
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Krasava

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