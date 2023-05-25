Мужчине был послан знак свыше

1442
1
1
Мужчина лишился кольца, когда собирался сделать предложение руки и сердца своей второй половинке в море. Жирный намёк судьбы попал на видео.
Вселенная дала мужчине шанс.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сёрфер вместе с сыном ловит волну
- Позитивный батя пародирует свою дочку
- Неравный бой кота с крышкой
- Собаке не понравилось, что её дразнят
- Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь
Новости партнёров
Гениальная фраза. Как слово "ку". Подходит ко всему и в любой ситуации. А если не постановка, так ну и что - просто похоже