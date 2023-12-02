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Парень сделал предложение руки и сердца своей девушке в пункте выдачи заказов

Парень сделал предложение руки и сердца своей девушке в пункте выдачи заказов

Автор:
02 декабря 2023 10:20
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Романтика   велбарис   забавно   заказ   кольцо   отношение   предложение   
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Парень заказал помолвочное кольцо на WB и пошел забирать заказ вместе со своей девушкой. Уже в пункте ПВЗ он сделал ей предложение. Однако....

Девушка подумала, что это просто тупая шутка и ответила «нет». Парню пришлось всё объяснять, после чего она всё таки согласилась.


Не самое лучшее место, для предложения.

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Метки: Видео   Романтика   велбарис   забавно   заказ   кольцо   отношение   предложение   
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5  комментариев
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6k
Alex Час назад
Романтик, епта!
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2k
vargas 18 минут назад
Капец бюджету семьи, там в wb он весь и будет
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12k
Енот Полиграфович 22 минуты назад
Удивителен и многообразен мир дикой природы...
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16k
Николаевич 58 минут назад
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9k
Дмитрий Час назад
А ребёнка они зачали там же в кабинке и назвали его.....Правильно! Wildberries!
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