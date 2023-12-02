Парень сделал предложение руки и сердца своей девушке в пункте выдачи заказов

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Парень заказал помолвочное кольцо на WB и пошел забирать заказ вместе со своей девушкой. Уже в пункте ПВЗ он сделал ей предложение. Однако....
Девушка подумала, что это просто тупая шутка и ответила «нет». Парню пришлось всё объяснять, после чего она всё таки согласилась.
Не самое лучшее место, для предложения.
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