В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак

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На одной из автомобильных заправок Израиля женщина выместила своё недовольство.
На заправке в Израиле женщина подошла к мужчине и завела разговор, попросив у него сигарету. Он отказал и женщина, обидевшись, подожгла топливо в бензобаке. К счастью, взрыва не произошло. Огонь погасили, и теперь женщину разыскивает полиция.
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