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В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак

В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак

Автор:
24 мая 2023 07:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   бензобак   видео   женщины   заправка   интересное   пожар   фото   
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На одной из автомобильных заправок Израиля женщина выместила своё недовольство.

На заправке в Израиле женщина подошла к мужчине и завела разговор, попросив у него сигарету. Он отказал и женщина, обидевшись, подожгла топливо в бензобаке. К счастью, взрыва не произошло. Огонь погасили, и теперь женщину разыскивает полиция.

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Метки: Израиль   бензобак   видео   женщины   заправка   интересное   пожар   фото   
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3  комментария
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11k
Zемляк 53 минуты назад
ТП. И добавить нечего.
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21k
Valiko 44 минуты назад
сжечь ведьму
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2k
Егор 2 часа назад
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