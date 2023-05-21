FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10337 постов • 1433 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Больше похоже на артподготовку: итальянский фестиваль фейерверков вышел из-под контроля

Больше похоже на артподготовку: итальянский фестиваль фейерверков вышел из-под контроля

Автор:
21 мая 2023 19:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Италия   видео   зрители   петарды   ракеты   сан-северо   фестиваль фейерверков   
942
1
1

И «ракеты» полетели прямо в зрителей.

В итальянском городке Сан-Северо ежегодно проводят фестиваль фейерверков. Собираются толпы людей и наслаждаются красотой: зрелищными взрывами петард и прочей пиротехники.

Но в этот раз у них что-то явно пошло не так. Вместо того, чтобы взмыть в небо, фейерверк накрыл толпу зрителей.

О пострадавших пока не сообщают, возможно, все остались целы. Причины этой «бомбёжки» сейчас выясняют.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Италия   видео   зрители   петарды   ракеты   сан-северо   фестиваль фейерверков   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Миклухо Поклал 39 минут назад
Судя по радостным воплям в конце ролика, зрителям фейерверк понравился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
952
Arti Полчаса назад
Итальянская коррида
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi Полчаса назад
чет у меня ощущение что все так и было задумано. паники никакой нет да и кричали они в конце явно не от ужаса, а скорее как после прохождения некой инициации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
АнтонПолднев Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 56 минут назад
Довы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

221226



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Приколы#мир#кино#Москва
#интересно#в мире#животные#США#ДТП#факты#полиция
#СССР#Юмор#картинки#подборка#забавно#Россия#вода
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей Выгодная продажа монет Выгодная продажа монет Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты В Омске сосед окатил женщину из ведра В Омске сосед окатил женщину из ведра

На что жалуетесь?

Вернуться