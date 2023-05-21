Больше похоже на артподготовку: итальянский фестиваль фейерверков вышел из-под контроля

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И «ракеты» полетели прямо в зрителей.
В итальянском городке Сан-Северо ежегодно проводят фестиваль фейерверков. Собираются толпы людей и наслаждаются красотой: зрелищными взрывами петард и прочей пиротехники.
Но в этот раз у них что-то явно пошло не так. Вместо того, чтобы взмыть в небо, фейерверк накрыл толпу зрителей.
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О пострадавших пока не сообщают, возможно, все остались целы. Причины этой «бомбёжки» сейчас выясняют.
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