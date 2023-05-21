Больше похоже на артподготовку: итальянский фестиваль фейерверков вышел из-под контроля

В итальянском городке Сан-Северо ежегодно проводят фестиваль фейерверков. Собираются толпы людей и наслаждаются красотой: зрелищными взрывами петард и прочей пиротехники.

Но в этот раз у них что-то явно пошло не так. Вместо того, чтобы взмыть в небо, фейерверк накрыл толпу зрителей.