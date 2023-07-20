Жителям Кубани разрешили жаловаться «батьке Лукашенко» на свалку в их станице

Жители станицы Полтавская через президента Белоруссии Александра Лукашенко пытаются достучаться до собственного президента. Они записали видеообращение "родненькому батьке" и попросили его рассказать Путину о свалке, которая отравляет воду на их полях. По словам местных жителей, из-за полигона ТКО, куда свозят мусор из трёх районов, количество онкологических заболеваний в станице зашкаливает. Помимо видеообращения жители станицы написали в администрацию Лукашенко письмо.

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При этом Юрий Васин, глава Красноармейского района Краснодарского края, заявил, что жители вправе жаловаться куда угодно, но свалка останется, потому что находится там на законных основаниях.

