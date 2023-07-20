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Жителям Кубани разрешили жаловаться «батьке Лукашенко» на свалку в их станице

Жителям Кубани разрешили жаловаться «батьке Лукашенко» на свалку в их станице

Автор:
20 июля 2023 16:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   жалоба   краснодарский край   лукашенко   обращение   свалка   
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Жители станицы говорят, что обращаются к Лукашенко от безысходности. У них остался ещё только один вариант — написать в Спортлото.

Жители станицы Полтавская через президента Белоруссии Александра Лукашенко пытаются достучаться до собственного президента. Они записали видеообращение "родненькому батьке" и попросили его рассказать Путину о свалке, которая отравляет воду на их полях. По словам местных жителей, из-за полигона ТКО, куда свозят мусор из трёх районов, количество онкологических заболеваний в станице зашкаливает. Помимо видеообращения жители станицы написали в администрацию Лукашенко письмо.

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При этом Юрий Васин, глава Красноармейского района Краснодарского края, заявил, что жители вправе жаловаться куда угодно, но свалка останется, потому что находится там на законных основаниях.

Это право жителей — писать обращения туда, куда они считают необходимым. Что касается полигона ТКО в станице Полтавской — он входит в реестр объектов для размещения отходов и включен в территориальную схему обращения с отходами Краснодарского края. Размещение отходов на полигоне утверждено данными документами, подтверждено законом Российской Федерации и региональными законодательными актами

Жители станицы отмечают, что у них не было выбора, они в тупике. Местные чиновники их не слушают, осталось писать либо в Спортлото, либо Лукашенко. Однако зная хозяйственность и простоту президента Белоруссии они надеются, что он действительно их услышит и поможет. Быть посредником в сложных ситуациях и переговорах ему не впервой.

Источник:

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Метки: Видео   жалоба   краснодарский край   лукашенко   обращение   свалка   
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8  комментариев
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6k
Старичок 2 часа назад
это не те жители, что когда то жаловались меркель?
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4k
glazz_19 36 минут назад
"о свалке, которая отравляет воду на их полях. По словам местных жителей, из-за полигона ТКО, куда свозят мусор из трёх районов, количество онкологических заболеваний в станице зашкаливает"
даже слов нет... и ведь какой-то умник придумал, а другие по неграмотности повелись.
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9k
Antonium 2 часа назад
Батька становится "решалой" проблем в России. Дожили.
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1
Rocker Antonium Час назад
картоха подорожает или подешевеет?
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
Клоуны
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278
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
глава сельсовета лошара
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1k
Потому что я Алёша 2 часа назад
А че... Может и поможет. Может и п...ды дадут кому надо.
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