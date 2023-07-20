Жителям Кубани разрешили жаловаться «батьке Лукашенко» на свалку в их станице

Жители станицы говорят, что обращаются к Лукашенко от безысходности. У них остался ещё только один вариант — написать в Спортлото.
Жители станицы Полтавская через президента Белоруссии Александра Лукашенко пытаются достучаться до собственного президента. Они записали видеообращение "родненькому батьке" и попросили его рассказать Путину о свалке, которая отравляет воду на их полях. По словам местных жителей, из-за полигона ТКО, куда свозят мусор из трёх районов, количество онкологических заболеваний в станице зашкаливает. Помимо видеообращения жители станицы написали в администрацию Лукашенко письмо.
При этом Юрий Васин, глава Красноармейского района Краснодарского края, заявил, что жители вправе жаловаться куда угодно, но свалка останется, потому что находится там на законных основаниях.
Это право жителей — писать обращения туда, куда они считают необходимым. Что касается полигона ТКО в станице Полтавской — он входит в реестр объектов для размещения отходов и включен в территориальную схему обращения с отходами Краснодарского края. Размещение отходов на полигоне утверждено данными документами, подтверждено законом Российской Федерации и региональными законодательными актами
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Жители станицы отмечают, что у них не было выбора, они в тупике. Местные чиновники их не слушают, осталось писать либо в Спортлото, либо Лукашенко. Однако зная хозяйственность и простоту президента Белоруссии они надеются, что он действительно их услышит и поможет. Быть посредником в сложных ситуациях и переговорах ему не впервой.
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даже слов нет... и ведь какой-то умник придумал, а другие по неграмотности повелись.