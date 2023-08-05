На стеклах военного госпиталя в Москве стали появляться очертания Богородицы

«Это настоящее чудо», «Знамение Божье», «С нами Бог» - так говорили врачи и раненые солдаты, когда увидели на стеклянной двери госпиталя проявившийся образ Пресвятой Богородицы.





Подобные лики появились на всех шести этажах реанимации. Как говорят здесь, случилось это после того, как врачи несколько часов боролись за жизнь раненого парня, спасти которого не удалось. Однако сразу после его смерти на окнах стали появляться эти очертания.