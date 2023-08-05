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На стеклах военного госпиталя в Москве стали появляться очертания Богородицы

На стеклах военного госпиталя в Москве стали появляться очертания Богородицы

Автор:
05 августа 2023 09:27
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Военный госпиталь   больница   врачи   очертание Богородицы   чудо   
1707
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Это видео из коридоров Центрального военного-клинического госпиталя имени Вишневского в Красногорске, а на каждой из стеклянных дверей очертания силуэта, похожего на образ Богородицы. Выглядит это как рисунок на запотевшем окне. Увидеть это собственными глазами приезжал даже Святейший Патриарх Кирилл.

«Это настоящее чудо», «Знамение Божье», «С нами Бог» - так говорили врачи и раненые солдаты, когда увидели на стеклянной двери госпиталя проявившийся образ Пресвятой Богородицы.



Подобные лики появились на всех шести этажах реанимации. Как говорят здесь, случилось это после того, как врачи несколько часов боролись за жизнь раненого парня, спасти которого не удалось. Однако сразу после его смерти на окнах стали появляться эти очертания.

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Метки: Видео   Военный госпиталь   больница   врачи   очертание Богородицы   чудо   
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20  комментариев
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29k
Alex 39 минут назад
Както картинка крутилась на просторах, на кирпичной стене облик Иисуса стал проявляться, бабки молились на это диво и никого не подпускали, потом выяснилось: ктото помочился на стену... так и тут....
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12k
кот базилий 7 минут назад
Да , и мыло не высохло до приезда Кирилла.
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2k
Nitroglicerin 8 минут назад
Больше не дементора похоже нежели на богородицу)
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7k
evenSeven 10 минут назад
Бог, вообще, на самом деле довольно часто проявляется, особенно в разных мелочах, мы просто не видим не хрена. Все смотрят себе под ноги, голова забита проблемами…
Анекдот вот что-то вспомнился.
Встречаются два старика:
- А дети-то твои как к тебе относятся?
- Да как к Богу
- …???!
- Ну, не слушают меня, даже порой забывают, что я вообще есть, но как только жизнь прижимает, так бегут к мне со «спаси, помоги»
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4k
ых 11 минут назад
А к нам на Тагуле, фея явилась. ХГМ совсем крышей поехали.
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605
Const67 14 минут назад
Отчетливо вижу - Йидамы! Или Цзонкабу, Нагарджуну и Атишу.
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241
AnSal 15 минут назад
На Каспера больше похоже)
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3k
Past 18 минут назад
Вспомним фильм Константин. Там девушка дыхнула на стекло и увидела надпись которую оставила ее сестра. Здесь думаю аналогично, а может и специально.
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3k
portroy 19 минут назад
Надеюсь РенТВ успело сделать об этом репортаж?
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16k
ss 21 минуту назад

А-а-а! Дожились!... XXI век на дворе, а у них до сих пор барабашки сигналы подают.
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4k
Двестиграмм 47 минут назад
МУЖИКИ! помогите пожалуйста.
проблема такая, некоторые видео не открываются и не скачиваются совсем а некоторые как эта открывается как аудио файл приходится скачивать но дописывать mp4 и тогда я его могу просмотреть но предварительно скачав
Пользуюсь edge браузером
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445
Александр Сергеев 57 минут назад
Парейдолия – забавная штука:))
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13k
..: Атеист :.. Час назад

Прикольно конечно, но! они ошибаются. Обычное явление из области физики..
Таких явлений по всему миру дохрена и больше, разных узоров, размеров.
И почему именно богородица, а не какой нибудь пастух в балахоне? Силуэт тот же будет.
Эх, фантазия!
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203
piharev1 Час назад
целовать срочно пока не помыли
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Infinite

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