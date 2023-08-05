На стеклах военного госпиталя в Москве стали появляться очертания Богородицы

Это видео из коридоров Центрального военного-клинического госпиталя имени Вишневского в Красногорске, а на каждой из стеклянных дверей очертания силуэта, похожего на образ Богородицы. Выглядит это как рисунок на запотевшем окне. Увидеть это собственными глазами приезжал даже Святейший Патриарх Кирилл.
«Это настоящее чудо», «Знамение Божье», «С нами Бог» - так говорили врачи и раненые солдаты, когда увидели на стеклянной двери госпиталя проявившийся образ Пресвятой Богородицы.
Подобные лики появились на всех шести этажах реанимации. Как говорят здесь, случилось это после того, как врачи несколько часов боролись за жизнь раненого парня, спасти которого не удалось. Однако сразу после его смерти на окнах стали появляться эти очертания.
Источник:
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Анекдот вот что-то вспомнился.
Встречаются два старика:
- А дети-то твои как к тебе относятся?
- Да как к Богу
- …???!
- Ну, не слушают меня, даже порой забывают, что я вообще есть, но как только жизнь прижимает, так бегут к мне со «спаси, помоги»
А-а-а! Дожились!... XXI век на дворе, а у них до сих пор барабашки сигналы подают.
проблема такая, некоторые видео не открываются и не скачиваются совсем а некоторые как эта открывается как аудио файл приходится скачивать но дописывать mp4 и тогда я его могу просмотреть но предварительно скачав
Пользуюсь edge браузером
Прикольно конечно, но! они ошибаются. Обычное явление из области физики..
Таких явлений по всему миру дохрена и больше, разных узоров, размеров.
И почему именно богородица, а не какой нибудь пастух в балахоне? Силуэт тот же будет.
Эх, фантазия!