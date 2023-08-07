Жительница Кубани заказала убийство любовницы мужа и попалась

Заодно она решила избавиться и от мужа разлучницы, который вряд ли знал об изменах благоверной.
В Краснодарском крае 56-летняя женщина узнала об измене мужа и решила заказать убийство его любовницы. Вместе с ним она захотела похоронить и её мужа, с которым вместе работала сторожем на водозаборе. За убийство обоих она планировала заплатить 150 тысяч рублей. После недолгих поисков исполнитель заказа на двойное убийство нашёлся. В лице оперативника, как это всегда и бывает.
По замыслу заказчицы, киллер сначала должен был облить лицо 43-летней разлучницы кислотой, а затем уже сжечь её вместе с мужем в автомобиле. Получив задаток, полицейский вместе с коллегами организовал небольшое представление. Они загримировали потерпевших под трупов и сфотографировали в лесополосе. Также правоохранители не поленились и взяли снятый с регистрации автомобиль и сожгли его на просёлочной дороге. Получилось правдоподобно, отснятым материалам преступница поверила и при передаче второй части суммы была благополучно задержана.
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Инцидент произошёл в июле в посёлке Черноморский Краснодарского края. Уголовное дело по статье о подготовке заказного убийства двух человек возбудили против 56-летней Натальи 6 августа. Тогда же суд решил отправить её под стражу на два месяца. А ведь могла просто развестись.
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ну и самомнение...