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Жительница Кубани заказала убийство любовницы мужа и попалась

Жительница Кубани заказала убийство любовницы мужа и попалась

Автор:
07 августа 2023 18:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   задержание   заказное убийство   краснодарский край   любовница   оперативник   
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Заодно она решила избавиться и от мужа разлучницы, который вряд ли знал об изменах благоверной.

В Краснодарском крае 56-летняя женщина узнала об измене мужа и решила заказать убийство его любовницы. Вместе с ним она захотела похоронить и её мужа, с которым вместе работала сторожем на водозаборе. За убийство обоих она планировала заплатить 150 тысяч рублей. После недолгих поисков исполнитель заказа на двойное убийство нашёлся. В лице оперативника, как это всегда и бывает.


По замыслу заказчицы, киллер сначала должен был облить лицо 43-летней разлучницы кислотой, а затем уже сжечь её вместе с мужем в автомобиле. Получив задаток, полицейский вместе с коллегами организовал небольшое представление. Они загримировали потерпевших под трупов и сфотографировали в лесополосе. Также правоохранители не поленились и взяли снятый с регистрации автомобиль и сожгли его на просёлочной дороге. Получилось правдоподобно, отснятым материалам преступница поверила и при передаче второй части суммы была благополучно задержана.

Инцидент произошёл в июле в посёлке Черноморский Краснодарского края. Уголовное дело по статье о подготовке заказного убийства двух человек возбудили против 56-летней Натальи 6 августа. Тогда же суд решил отправить её под стражу на два месяца. А ведь могла просто развестись.

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Метки: Видео   задержание   заказное убийство   краснодарский край   любовница   оперативник   
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9  комментариев
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Лет пять-шесть нарежут! Дура...
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5k
Влад 15 минут назад
"Они загримировали потерпевших под трупов и сфотографировали в лесополосе."
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92k
sapér Vodička 37 минут назад
Как то так !
Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр 51 минуту назад
Сторож на водозаборе живёт веселее и богаче, чем половина страны... Блин, аж музыка Тарантино в голове заиграла от такого сюжета)
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37k
russger 55 минут назад
Ну любовницу ладно, можно как-то понять. Ну там эмоции, стресс. А вот мужа любовницы за что? Это он жену подговорил с другим мужиком спать? Вот правда бабы ипанутые на всю голову ))
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547
Александр 2 часа назад
Логика - огонь!
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