Жительница Кубани заказала убийство любовницы мужа и попалась

В Краснодарском крае 56-летняя женщина узнала об измене мужа и решила заказать убийство его любовницы. Вместе с ним она захотела похоронить и её мужа, с которым вместе работала сторожем на водозаборе. За убийство обоих она планировала заплатить 150 тысяч рублей. После недолгих поисков исполнитель заказа на двойное убийство нашёлся. В лице оперативника, как это всегда и бывает.

По замыслу заказчицы, киллер сначала должен был облить лицо 43-летней разлучницы кислотой, а затем уже сжечь её вместе с мужем в автомобиле. Получив задаток, полицейский вместе с коллегами организовал небольшое представление. Они загримировали потерпевших под трупов и сфотографировали в лесополосе. Также правоохранители не поленились и взяли снятый с регистрации автомобиль и сожгли его на просёлочной дороге. Получилось правдоподобно, отснятым материалам преступница поверила и при передаче второй части суммы была благополучно задержана.