Шутники разыграли своих родственников

Некоторые люди не дают своим родственникам скучать и регулярно разыгрывают их.

Герои роликов закрасили свое лицо черной краской и незаметно подкрались к членам семьи в темноте. Эффект был достигнут, однако теперь родственникам придется тратиться на колориста, который будет закрашивать седину.