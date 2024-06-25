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Шутники разыграли своих родственников

Шутники разыграли своих родственников

Автор:
25 июня 2024 07:40
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   испуг   розыгрыш   
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Герои роликов решили не дать заскучать своим родственникам. Они закрасили свои лица черной краской и подкрались в вечернее время к ничего не подозревающим близким.

Некоторые люди не дают своим родственникам скучать и регулярно разыгрывают их.

Герои роликов закрасили свое лицо черной краской и незаметно подкрались к членам семьи в темноте. Эффект был достигнут, однако теперь родственникам придется тратиться на колориста, который будет закрашивать седину.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   испуг   розыгрыш   
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4  комментария
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23k
homerchik 2 часа назад
халтура!
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5k
Chev Chelios Час назад
Вот эта парочка жирная из второй части видео люто раздражает, такие тупые всегда шутки. Два бегемота, мля. Они лучше бы жрать перестали и гуляли больше.
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9k
Харон ( Χάρων) Час назад
Это не шутники, это дебилы.
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392
Самуил Маршак Час назад
Дурацкие шутки
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3757 постов (3672 в горячем)

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