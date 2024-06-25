Шутники разыграли своих родственников

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Герои роликов решили не дать заскучать своим родственникам. Они закрасили свои лица черной краской и подкрались в вечернее время к ничего не подозревающим близким.
Некоторые люди не дают своим родственникам скучать и регулярно разыгрывают их.
Герои роликов закрасили свое лицо черной краской и незаметно подкрались к членам семьи в темноте. Эффект был достигнут, однако теперь родственникам придется тратиться на колориста, который будет закрашивать седину.
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