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Гигантский жук-носорог тащит контейнеры с черешней

Гигантский жук-носорог тащит контейнеры с черешней

Автор:
16 мая 2023 15:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Прикол   будущее   видео   доставка   жук-носорог   искусство   фантазия   
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Цифровой художник Вадим Соловьев представил небольшой отрывок из альтернативного будущего. В нём гигантский жук-носорог куда-то тащит контейнеры с черешней. Наверняка доставляет крупному заказчику.

Пишет автор:

"Заснять в мае майского жука — каждый может. Заснять в мае гигантского жука-носорога, перевозящего контейнеры с сезонной черешней — вот этот уже задачка посерьёзнее. Хотя и выполнимая. Сейчас как раз сезон. И у черешни и у жуков..."

Источник:

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Метки: Прикол   будущее   видео   доставка   жук-носорог   искусство   фантазия   
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4  комментария
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17k
Алексей 44 минуты назад
а точно с черешней? Похоже на контрабанду кокаина.....
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141
Biero 24 минуты назад
Такими темпами у него не только черешня, но и кирпичи бы сгнили, пока он до места доберётся.
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
А есть видео, где жук на поезд какает? (Друг спрашивает)
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32k
АнтонПолднев 55 минут назад
А как же он без ИИ обошёлся? Или не обошёлся?
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