Гигантский жук-носорог тащит контейнеры с черешней

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"Заснять в мае майского жука — каждый может. Заснять в мае гигантского жука-носорога, перевозящего контейнеры с сезонной черешней — вот этот уже задачка посерьёзнее. Хотя и выполнимая. Сейчас как раз сезон. И у черешни и у жуков..."