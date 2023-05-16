Гигантский жук-носорог тащит контейнеры с черешней

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Цифровой художник Вадим Соловьев представил небольшой отрывок из альтернативного будущего. В нём гигантский жук-носорог куда-то тащит контейнеры с черешней. Наверняка доставляет крупному заказчику.
"Заснять в мае майского жука — каждый может. Заснять в мае гигантского жука-носорога, перевозящего контейнеры с сезонной черешней — вот этот уже задачка посерьёзнее. Хотя и выполнимая. Сейчас как раз сезон. И у черешни и у жуков..."
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