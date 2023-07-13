Самая реалистичная 3D-модель человека

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Автор смог создать его при помощи одной RTX 4090 и старенького iPhone 12 Mini за 270 баксов. Модель сгенерирована на основе Unreal Engine 5 при помощи функции Metahuman.
Детализация и мимика просто поразительные.
Самый важный вопрос: на рабочем созвоне он сможет за меня посидеть?
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"Автор смог создать его при помощи одной RTX 4090 и старенького iPhone 12 Mini за 270 баксов." К чему здесь это вообще непонятно. Куда он ртх свою втыкал в старенький айфон? Для того чтоб побаловаться в редакторе не обязательно иметь видеокарту за 2 тысячи баксов, а ипхон там вообще как собаке пятая нога.
Только если ты начальник))))