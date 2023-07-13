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Самая реалистичная 3D-модель человека

Самая реалистичная 3D-модель человека

Автор:
13 июля 2023 10:30
Метки: 3D-модель человека   Видео   Технология   будущее   модель   потрясающе   удивительно   
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Автор смог создать его при помощи одной RTX 4090 и старенького iPhone 12 Mini за 270 баксов. Модель сгенерирована на основе Unreal Engine 5 при помощи функции Metahuman.

Детализация и мимика просто поразительные.

Самый важный вопрос: на рабочем созвоне он сможет за меня посидеть?

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Метки: 3D-модель человека   Видео   Технология   будущее   модель   потрясающе   удивительно   
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3  комментария
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445
Knives22 57 минут назад
Кому то только интернет провели? MakeHuman, Daz и прочие редакторы уже годами существуют.
"Автор смог создать его при помощи одной RTX 4090 и старенького iPhone 12 Mini за 270 баксов." К чему здесь это вообще непонятно. Куда он ртх свою втыкал в старенький айфон? Для того чтоб побаловаться в редакторе не обязательно иметь видеокарту за 2 тысячи баксов, а ипхон там вообще как собаке пятая нога.
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7k
sedoisever Час назад
Так это же Буданов. Вот почему он живой. )
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1k
surgy Час назад
С такой мимикой посидеть на созвоне?
Только если ты начальник))))
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Infinite

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