Мужчина сэкономил на доставке большого телевизора

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Мужчина купил телевизор с диагональю 75 дюймов и решил сэкономить на доставке. Он уселся на свой моноцикл и отправился домой.
Когда сэкономил на доставке. Сомневаюсь, что оно того стоило.
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Какой в попу телевизор? Пустая коробка ! Автор, есть такая страшная штука - инерция, пораждается массой (в свою очередь - бозонами хигса). Если коробка так легко и быстро дергается, значит она пустая.
Явно пустая коробка там. Она, кстати, 10 кг весит.