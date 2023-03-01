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Мужчина сэкономил на доставке большого телевизора

Мужчина сэкономил на доставке большого телевизора

Автор:
01 марта 2023 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   доставка   моноцикл   телевизор   экономия   
417
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Мужчина купил телевизор с диагональю 75 дюймов и решил сэкономить на доставке. Он уселся на свой моноцикл и отправился домой.

Когда сэкономил на доставке. Сомневаюсь, что оно того стоило.


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Метки: Прикол   видео   доставка   моноцикл   телевизор   экономия   
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5  комментариев
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17k
Алексей 53 минуты назад
постанова.....
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2k
LK 12 минут назад
думал взлетит
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277
ruslan d 12 минут назад
сомневаюсь , что коробасе есть что-то кроме пенопласта ...
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6k
sumrаknn 49 минут назад
Автор - ДБ?
Какой в попу телевизор? Пустая коробка ! Автор, есть такая страшная штука - инерция, пораждается массой (в свою очередь - бозонами хигса). Если коробка так легко и быстро дергается, значит она пустая.
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4k
Сергей Семенов 51 минуту назад
Ну постанова ж галимая. Такой телек в упаковке весит почти 45 кг. Он не то что на моноцикле уехать, он бы встать с ним не смог при таком способе подвески за спину.
Явно пустая коробка там. Она, кстати, 10 кг весит.
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