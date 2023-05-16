Тигровая акула атаковала рыбака на Гавайях

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Недалеко от гавайского острова Оаху тигровая акула неожиданно напала на каяк рыбака. Мужчина успел убрать ногу из воды и остался жив.
Одна из самых опасных и кровожадных акул напала на каяк мужчины. Момент атаки попал на видео.
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