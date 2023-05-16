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Тигровая акула атаковала рыбака на Гавайях

Тигровая акула атаковала рыбака на Гавайях

Автор:
16 мая 2023 08:16
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Гавайи   акула   в мире   видео   животные   каяк   
1563
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Недалеко от гавайского острова Оаху тигровая акула неожиданно напала на каяк рыбака. Мужчина успел убрать ногу из воды и остался жив.

Одна из самых опасных и кровожадных акул напала на каяк мужчины. Момент атаки попал на видео.

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Метки: Гавайи   акула   в мире   видео   животные   каяк   
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17  комментариев
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6k
ДеониS Час назад
Да она только понюхать
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9k
МихА 3 минуты назад
Не бойся она просто хочет поиграть.
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22k
ЦСКА 41 минуту назад
-Ватсон, видите эту огромную кучу говна?
-Вижу Холмс!
-Здесь я впервый раз увидел собаку Баскервилей...
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5k
pinbalist 43 минуты назад
Хороший каяк у мужика. Столько кирпичей - а каяк не тонет даже.
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13k
Кот Скрипалей 44 минуты назад
"Молодой и море"...
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9k
Garpia121 45 минут назад
Ошибочка вышла. Бывает.
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14
Julia Sepp 59 минут назад
Вот мужчина поблагодарил в конце Иисуса а нет чтоб сказать- просто повезло! Как и у Марадоны - Рука Бога!)) Если хорошо то всегда заслуга бога, а если плохо значит сам дурак?))
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19k
anpetrof Час назад
Не ходите дети в Африку гулять...
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18k
Bill Час назад
Ну, слава Богу, уплыла. Теперь можно нырять.
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45k
Соломей Час назад
А что хотели,Челюсти же!
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61k
Андрей Час назад
Перепутала, бывает )
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110
ДокторКто 2 часа назад
так можно и какнуть
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15k
Patmaz 2 часа назад
Ну вот... Рыбка осталась голодной.
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