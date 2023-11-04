Одна из самых опасных акул в мире напала на дайвера у побережья Египта

Длиннокрылая акула "налетела" на 66-летнего туриста из Великобритании. Вместе с напарником он погрузился в море, чтобы полюбоваться кораллами на отмели. Менее чем через десять минут нахождения под водой на горизонте появилась акула. Она боднула дайвера головой и не стала нападать.