Одна из самых опасных акул в мире напала на дайвера у побережья Египта

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Длиннокрылая акула "налетела" на 66-летнего туриста из Великобритании. Вместе с напарником он погрузился в море, чтобы полюбоваться кораллами на отмели. Менее чем через десять минут нахождения под водой на горизонте появилась акула. Она боднула дайвера головой и не стала нападать.
Однако он сохранял спокойствие и не делал резких движений. Вероятно, по этой причине акула в итоге уплыла.
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"Плывут мама акула и акуленок.Акуленок:-мам! Я есть хочу!
Мама:-Видишь,вон,в воде человек барахтается?Подплываешь,делаешь большой круг,второй поменьше,третий совсем маленький,а потом ешь.
-Мам! А зачем 3 круга делать?
-Ну хочешь,ешь с говном!!!"