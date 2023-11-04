FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Лагуна акул 98 постов • 51 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Лагуна акул
Одна из самых опасных акул в мире напала на дайвера у побережья Египта

Одна из самых опасных акул в мире напала на дайвера у побережья Египта

Автор:
04 ноября 2023 09:21
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Видео   адреналин   акула   дайвер   египет   животные   под водой   турист   
1447
1
1

Длиннокрылая акула "налетела" на 66-летнего туриста из Великобритании. Вместе с напарником он погрузился в море, чтобы полюбоваться кораллами на отмели. Менее чем через десять минут нахождения под водой на горизонте появилась акула. Она боднула дайвера головой и не стала нападать.

Однако он сохранял спокойствие и не делал резких движений. Вероятно, по этой причине акула в итоге уплыла.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лагуна акул"
Метки: Видео   адреналин   акула   дайвер   египет   животные   под водой   турист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Бомбардир 22 минуты назад
На фото похожа на истребитель с ракетами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
iskra 6 минут назад
Что-то анекдот вспомнился..
"Плывут мама акула и акуленок.Акуленок:-мам! Я есть хочу!
Мама:-Видишь,вон,в воде человек барахтается?Подплываешь,делаешь большой круг,второй поменьше,третий совсем маленький,а потом ешь.
-Мам! А зачем 3 круга делать?
-Ну хочешь,ешь с говном!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 11 минут назад
Напала. "Налетела". Не стала нападать... Ссука, автор говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Александра С Полчаса назад
Если бы был русский дайвер, я бы спросила - акула осталась жива?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 49 минут назад
Она просто не имеет рук чтоб погладить, и по этому как могла попыталась... Хотела бы причинить вред, вполне могла бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

797377



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют по-другому на себя взглянуть
Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют...
Школьников пригласили в суд над их сверстником-закладчиком
Школьников пригласили в суд над их сверстником-закладчиком
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили
Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Простое желание

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересное#люди#позитив#история#забавно#улыбнуло#задержание
#Юмор#машина#интересно#ДТП#в мире#США#факты#Москва#природа#подростки
#автомобили#животные#аварии#авто аварии#истории#собака#Автовсячина#кино#Еда#СССР
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Горбатый кит проплыл мимо дайверов Горбатый кит проплыл мимо дайверов Тигровая акула атаковала рыбака на Гавайях Тигровая акула атаковала рыбака на Гавайях Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Акула внезапно запрыгнула в лодку к рыбакам Акула внезапно запрыгнула в лодку к рыбакам Смелая девушка погладила пузико аллигатору Смелая девушка погладила пузико аллигатору

На что жалуетесь?

Вернуться