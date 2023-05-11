FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7231 пост • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
«Беги, я задержу эти *** счетчики». В сети появился ЖКХ-хоррор

«Беги, я задержу эти *** счетчики». В сети появился ЖКХ-хоррор

Автор:
11 мая 2023 22:53
Сообщество : Жить в России
Метки: horror   долги   жкх   коммуналка   платёжки   фильм ужасов   
2584
1
1

Пользователь Pikabu опубликовал фильм ужасов, посвященный бесконтрольной трате электроэнергии, тепла и других услуг. В коротком ролике, исполненном в жанре хоррор уместились все клише жанра — безумная бабуля, скримеры, спецэффекты и, конечно, хохочущие счетчики.

Как говорилось в одном старом хорроре "Не надо бегать по коридорам!".

А ещё не надо растрачивать природные ресурсы - оставлять незакрытой воду и включать свет без особой на то необходимости.

В коротком ЖКХ-хорроре молодая пара, поселившаяся в новой квартире, сталкивается со всеми ужасами современной цивилизации, а точнее многоквартирного "человейника":

Как говорится, заплати по счетам за коммуналку и спи спокойно...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: horror   долги   жкх   коммуналка   платёжки   фильм ужасов   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
hhwost 10 часов назад
4732р в месяц? это где такая халява?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Сергей Викторович 2 часа назад
Живу в частном доме, в Сибири. Комуналка выходит выходит столько же, как в квартирах площадью в 2-3 раза меньше. Но люди упорно покупают квартиры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 8 часов назад
Это реально круто)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Лаврушкин 9 часов назад
зачётно :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
russger 9 часов назад
Один в солянке запостил видюху, а другой решил лайков надрочить на целом посте. Хорошая тема ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 10 часов назад
я этого чувака уже видел, у него ещё есть прикольные ролики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73089



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парад Победы завершился на Красной площади в Москве
Парад Победы завершился на Красной площади в Москве
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 мая
Набирающие популярность в сообществах
Сигаретный рейс
Сигаретный рейс
Декарбонизация. Зачем?
Декарбонизация. Зачем?
Все роли хороши, если за них платят?
Все роли хороши, если за них платят?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не всегда стоит экономить

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#дтп#полиция#в мире#интересно#Автовсячина#знаменитости#соцсети
#Юмор#животные#автомир#аварии#позитив#улыбнуло#СССР#маразм#кино#США
#интересное#машина#история#авто аварии#факты#подборка#Реакция#Еда#люди#природа
NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото + 1 видео) NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото + 1 видео) «Мы в своём уме»: в Кирове сотрудники ЖКХ нарядились бомжами и стали «героями» интернета «Мы в своём уме»: в Кирове сотрудники ЖКХ нарядились бомжами и стали «героями» интернета "Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам "Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями... Жительница Твери вышла замуж за молдованина, который оказался девушкой-аферисткой Жительница Твери вышла замуж за молдованина, который оказался девушкой-аферисткой 16 мрачных и действительно страшных советских фильмов ужасов 16 мрачных и действительно страшных советских фильмов ужасов Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах

На что жалуетесь?

Вернуться