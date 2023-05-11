«Беги, я задержу эти *** счетчики». В сети появился ЖКХ-хоррор

Пользователь Pikabu опубликовал фильм ужасов, посвященный бесконтрольной трате электроэнергии, тепла и других услуг. В коротком ролике, исполненном в жанре хоррор уместились все клише жанра — безумная бабуля, скримеры, спецэффекты и, конечно, хохочущие счетчики.
Как говорилось в одном старом хорроре "Не надо бегать по коридорам!".
А ещё не надо растрачивать природные ресурсы - оставлять незакрытой воду и включать свет без особой на то необходимости.
В коротком ЖКХ-хорроре молодая пара, поселившаяся в новой квартире, сталкивается со всеми ужасами современной цивилизации, а точнее многоквартирного "человейника":
Как говорится, заплати по счетам за коммуналку и спи спокойно...
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В городе, например, газового счетчика нет, а здесь есть, в холодные месяцы до 4 тыс. набегает (отопление), правда летом 200-400 руб (только готовка.).
За обслуживание газовщикам ещё 8 тыс. за год приходится платить (в городе - все входит в пункт "газ", там копейки).
С одной стороны вода бесплатна (свой колодец), с другой септик хотя бы раз в год (а то и два) надо откачать - 3 тыс. руб. Насос электричество тоже жрёт.
Траву косить надо (бензин+ расходники).
Дрова для бани - купить, наколоть.
Плюс налоги.
Так что примерно то на то и выходит.
Ну и стареешь потихоньку, все тяжелее становится делать (53 мне).
Конечно психологически чувствуешь себя более независимым что-ли, хотя это и иллюзия. Вот отрубят электричество и всё.
Генератор вот думаю прикупить, однако...