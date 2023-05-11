«Беги, я задержу эти *** счетчики». В сети появился ЖКХ-хоррор

Как говорилось в одном старом хорроре "Не надо бегать по коридорам!".

А ещё не надо растрачивать природные ресурсы - оставлять незакрытой воду и включать свет без особой на то необходимости.

В коротком ЖКХ-хорроре молодая пара, поселившаяся в новой квартире, сталкивается со всеми ужасами современной цивилизации, а точнее многоквартирного "человейника":