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"21 тысяча за отопление!": пенсионеры в Уфе пожаловались на счета - им предложили рассрочку на тепло

"21 тысяча за отопление!": пенсионеры в Уфе пожаловались на счета - им предложили рассрочку на тепло (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 13:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   жкх   кредит   отопление   платежки   рассрочка   
1392
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С началом отопительного сезона уфимцы начали жаловаться на драконовские суммы за отопление. Директор компании «Теплосбыт» (филиал «БашРТС») Ирина Попова в эфире телепрограммы заявила, что менять тарифы в республике не будут и предложила жителям Башкирии вариант рассрочки. Хочешь тепла - готовь денежки или влезай в кредит.

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Метки: Башкирия   жкх   кредит   отопление   платежки   рассрочка   
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29  комментариев
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91
Вальдемар Час назад
Что на это скажет хмырь под ником Chekabo?
Который недавно насмехался над Нидерландцами?

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1k
Леонид Минуту назад
Надо ставить не обще домовой счётчик , а квартирный, к примеру человек живёт в трёшке, но пользуется спальней и кухней , поджимает 2 не используемые комнаты и платит ровно столько сколько потребил, и перекупы идут лесом.
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158
Сергей 38 минут назад
Одного понять не могу, ТЭЦ без разницы где остывает вода- это побочка производства, следовательно мы платим за воздух, и воздух дороговат.
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137
Илья 45 минут назад
Серпухов Мос обл. Трёшка КВ 64м2. Дом 1979г плачу за отопление 3000 только в период отопления.
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57k
Парагвайский шпион 51 минуту назад
К нам ребята из Уфы приезжали по делам. Вечером болтали за жизнь за рюмочкой - они рассказывали про эту башртс. Мутная тема и уже работают из СК... посмотрим.
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11k
Типа граф 53 минуты назад
От нас совет башкирцам , переходите на макарошки для экономии , чтобы платить за отопление . МАКАРОШКИ СТОЯТ ВСЕГДА ОДИНАКОВО !
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17
Али 59 минут назад
Пока власть будет стоять в сторонке этот беспредел не прекратится.
А вот комментировать, что пенсионеры "жируют" по меньшей мере подло и неэстетично. Если человек себе всю жизнь копил (или оплачивал ипотеку!) на квартиру, то с какого перепугу он, находясь в преклонном возрасте должен себе отказывать в жилплощади, на которую смог заработать, только по причине того, что "как-то так получилось, что его пенсия соизмерима с оплатой коммунальных услуг!!!". Откровенно противно от этих слов и от ситуации в целом!
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14k
Booka1a Час назад
кто там видео посмотрел, скажите, 21000 - это ему в месяц насчитали или все-таки за отопительный сезон?
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3k
Нескучный сад Час назад
Тепло стоит денег и за него однозначно нужно платить. Тариф за тепло устанавливается правительством Башкирии и снабжающая организация его изменить не может. Соответственно, остаётся только вопрос в объёме потреблённой услуги. Там и нужно разбираться. Если в Башкирии приняли такие нормативные акты, что позволяют засчитывать два дня за целый месяц, то могу только посочувствовать жителям этой республики. Уверен, что не на это они рассчитывали, когда на выборы ходили. Но, скорее всего, тут что-то не договаривают. Возможно, присутствует высокий износ внутренних сетей и тепло не доходит до жильцов. Тогда это к Управляющей компании или к ТСЖ. Также к ним вопрос: почему не организован сбор средств на установку общедомового счётчика тепла?
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403
WadDad Нескучный сад Полчаса назад
Тарифы в Башкирии на тепло выше, чем в соседних регионах. Как устанавливаются тарифы, думаю объяснять многим не надо, кто хоть раз общался с чиновниками. Обосновать экономически можно всё. Абсолютно всё.
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396
Евгений S Час назад
Бей перекупов
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848
Злодей Час назад
То есть как я понимаю проблем нет? Всё расчитано с точки зрения установленных правил? Если счётчика нет - есть норматив. То есть пенсионерам нужно в первую очередь к своему тсж обратиться.
Последний коммент порадовал - забыли,что живут не при социализме.
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30k
Растрелли В.В. Час назад
Понятно дело, что без счётчика будет попадалово. На то и рассчитано, чтобы счётчики ставили. На много жильцов поставить один общедомовой счётчик - это совсем недорого.
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32
Евгений Час назад
Да это пизнец какой-то.. 21000 р заотопление, это безумие. Я с Башкирии и часто слышу негатив про этот башртс.
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