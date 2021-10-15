"21 тысяча за отопление!": пенсионеры в Уфе пожаловались на счета - им предложили рассрочку на тепло

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С началом отопительного сезона уфимцы начали жаловаться на драконовские суммы за отопление. Директор компании «Теплосбыт» (филиал «БашРТС») Ирина Попова в эфире телепрограммы заявила, что менять тарифы в республике не будут и предложила жителям Башкирии вариант рассрочки. Хочешь тепла - готовь денежки или влезай в кредит.
13 октября, отвечая на вопросы телезрителей в программе "Вечерний телецентр" Ирина Попова пояснила, какие меры можно предпринять в случае, если жители получают слишком большие счета в платежках. А они порой, по словам уфимцев, превышают плату за квартиру.
Во-первых, дама пожурила пенсионеров, проживающих в больших квартирах. Дескать, сами занимают "трешки" в 75 квадатов, и жалуются. Во-вторых, директор компании предложила свой выход из положения - оплату тепла в рассрочку.
Во-первых, дама пожурила пенсионеров, проживающих в больших квартирах. Дескать, сами занимают "трешки" в 75 квадатов, и жалуются. Во-вторых, директор компании предложила свой выход из положения - оплату тепла в рассрочку.
В сентябре жители Башкирии получили гигантские счета за отопление, хотя тепло в квартирах было всего пару дней. Одному из уфимцев за тепло насчитали 21 тысячу рублей (видео по ссылке). После жалоб на беспредел недовольным объяснили, что если в доме не установлен общедомовой счетчик тепла (его покупка и установка также осуществляется за счет жильцов), расходы на тепло рассчитываются, исходя из нормативов, которые определяются для каждого дома отдельно, исходя из его этажности и года постройки и не зависят от количества дней в месяце и потребляемой мощности.
Норматив в Башкирии рассчитан на 8 месяцев и не делится на дни предоставления услуги. Потому в сентябре, даже если отопление было всего пару дней, жильцы заплатят за целый месяц. Таким образом, никаких перерасчетов по дням потребления отныне не будет, а чтобы платить меньше, нужно приобретать общедомовой счетчик потребления тепла или /и съезжать в квартиру меньшей площади. Ну, или брать кредит на тепло.
Активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин считает, что директор "Теплосбыта" малость заелась: — «БашРТС» — коммерческая фирма и на первом плане у них — доход. Не будет дохода — Попова лишится работы. И поэтому они относятся к отоплению как к товару, который надо побольше и подороже продать. Мы же считаем, что отопление — это стратегический продукт жизнедеятельности людей. Поэтому и цена на него должна быть символической. Основное требование нашего движения — это снижение тарифа, — Второе требование — это вернуть «БашРТС» в республиканскую собственность.
Реакция соцсетей
А пока ситуацию обсуждают в Сети и высказывают неоднозначные мнения. Кто-то считает, что продавцы тепла правы: к чему жить в хоромах, если не можешь их оплачивать?
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Который недавно насмехался над Нидерландцами?
А вот комментировать, что пенсионеры "жируют" по меньшей мере подло и неэстетично. Если человек себе всю жизнь копил (или оплачивал ипотеку!) на квартиру, то с какого перепугу он, находясь в преклонном возрасте должен себе отказывать в жилплощади, на которую смог заработать, только по причине того, что "как-то так получилось, что его пенсия соизмерима с оплатой коммунальных услуг!!!". Откровенно противно от этих слов и от ситуации в целом!
Откуда вы берётсь а?
Последний коммент порадовал - забыли,что живут не при социализме.
Предложат отопление в ипотеку?
.
Пенсия 12.000 рублей, квартплата от 6000 плюс отопление 21000.
Как жить людям?
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Давай, выложи пост о хороших новостях из России.
Урод мля!
Так что-ли?