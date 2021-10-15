"21 тысяча за отопление!": пенсионеры в Уфе пожаловались на счета - им предложили рассрочку на тепло

В сентябре жители Башкирии получили гигантские счета за отопление, хотя тепло в квартирах было всего пару дней. Одному из уфимцев за тепло насчитали 21 тысячу рублей (видео по ссылке). После жалоб на беспредел недовольным объяснили, что если в доме не установлен общедомовой счетчик тепла (его покупка и установка также осуществляется за счет жильцов), расходы на тепло рассчитываются, исходя из нормативов, которые определяются для каждого дома отдельно, исходя из его этажности и года постройки и не зависят от количества дней в месяце и потребляемой мощности.

2021-10-15T13:00:02+03:00