Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. А вот на рост счетов за услуги ЖКХ не входят этот список.

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2. А почему нельзя? 0 Источник:

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3. Через месяц нужно попробовать ещё раз 0 Источник:

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5. "Счёт за коммунальные платежи", холст, масло 0 Источник:

6. Взросление не несёт ничего интересного 0

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14. Сработал на опережение 0