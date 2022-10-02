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Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах

Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах

Автор:
02 октября 2022 12:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жкх   коммунальные платежи   платёжки   подборка   прикол   
22722
15
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. А вот на рост счетов за услуги ЖКХ не входят этот список.
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Источник:

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Метки: Юмор   жкх   коммунальные платежи   платёжки   подборка   прикол   
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171  комментарий
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77
Голован Щекн 12 часов назад
С декабря еще на 9% подорожает
наверное потому нам во всех новостях показывают несчастных европейцев у которых как всегда все еще хуже
и с января акцизы еще поднимут
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869
Сергей 3 часа назад
Живу в деревне и всем советую. Комуналочка начинается когда начинаются "холода" в остальном все копейки и даже свет в 2 раза дешевле мегаполиса.
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18k
Serega Red 3 часа назад
Это уже не юмор когда поднимают тарифы два раза в год. Смехуечки здесь неуместны.
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18k
Serega Red 3 часа назад
Платить за все и точка ! Ты платишь налоги, чтобы содержать военных. А потом вместо них идёшь воевать.
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23k
pssst 3 часа назад
С этими платежками вообще охренели. Народ вон уже протесты массовые устраивает.
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301
Дементий Мурзич 4 часа назад
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16k
Dobryi_KOT 4 часа назад
У нас пустяки. Вот Латвия, это к уже выросшим ценам:
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50k
Олег 7 часов назад
что за мразь это нагнетает? Это вы немцам и хохлам показывайте. У меня квитанция за мусор подорожала со 106 до 109 руб. за квартиру счет за сентябрь 1091 рубль. Это с водой, канализацией, но без света.
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19k
Alf 8 часов назад
Мне очень понравилась эта фотка с надписью из просторов интернета.
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1k
K_II_T 9 часов назад
Прошлой зимой весь газ внутри страны тратили.
Самим не хватало.
И обсуждали, как Европейские газохранилища пустеют.
Это кто новости помнит.

Я про то, что пора бы самим на теплоизоляцию потратиться.
А не кричать: ой зима пришла.
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13k
Majul 9 часов назад
вырастИшь? Что он должен вырастить?
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433
Serg Mikhaylovskiy Majul 2 часа назад
Расти большой... Ращу...
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781
Пашка 9 часов назад
В Латвии отопление, конкретно в моём небольшом городке, с нового года увеличится на 75%. Было, примерно, 100 евро в месяц, будет... считайте сами. Зато, блин, независимы
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268
pomoxa Пашка 3 часа назад
Вы упомянули про электричество и какой-то космический рост цены на него, я к этому и привязался. Про отопление я сказал - только по фактам судить надо. Сейчас мы обсуждаем сферического коня в вакуме. Подключат отопление - будем посмотреть, что и сколько будет стоить. Про отопление могу сказать только то, что правительство выделило нихрена себе денег на помощь тем, кто рост тарифов не потянет, что тоже нивелирует рост, которого по факту мы пока не видим, потому что отопление не подключено. Вы привели не факты, а запрос Балвского энергеника на поднятие тарифа. Запрос по факту не одобрен.
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268
pomoxa Пашка 3 часа назад
Да, я в курсе, что сейчас по миру с энергией. Но всегда есть способ не ныть как все плохо, а найти решение. Если у меня не было договора на 16 евроцентов, то я бы платил максимум 25, прямо сейчас есть такой тариф и он доступен любому. Менее, чем в 2 раза рост, но никак не в 3.

По отоплению. Не власть имущие (как у нас любят все валить на них, ой как любят), а отопительная компания, которая является АО (AS по-латышски). Даже не государственное АО, а частное. А вот их, как раз, ограничивают власть имущие. Сюрприз! И да, есть случаи, когда комиссия добро не давало, т.к. повышение тарифов не было достаточно обоснованно.
Я понимаю, у нас очень нравится большинству ругать власть, мне она тоже не нравится в некоторых аспектах. Но иногда надо сначала разобраться, что и как, а потом возмущаться.
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4k
Дмитрий ! 9 часов назад
Не знаю о чём вы. Живу в подмосковье в частных домах. В одном электричество 250-300, газ 100-600, вода стабильно 70, мусор 200. Зимой газ до 1800. Во втором газа нет, скважина своя. Летом за электричество 2000, зимой 7000.
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5k
sedoisever 9 часов назад
Новости про увеличение зарплаты? Пожалуйста. У меня на работе с 01.10.22 зарплата будет проиндексирована на 14%. Пару месяцев назад была индексация на 7%.
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365
adssaf afasffdsga sedoisever 8 часов назад
И сразу дизают...
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8k
Александр 10 часов назад
Ну так, а что вы хотели от нашего богоспасаемого правительства? Приватизация прибыли и национализация убытков - беспроигрышный план.
Вот вам когда-нибудь приходила в голову мысль, что если все Россияне скинутся для вас по рублю, то для каждого конкретного Россиянина это будет вообще не заметно, а вы будете обеспечены на всю жизнь? Ну вот. Они это применяют на практике, только не по рублю берут, а сразу тысячами. И вроде бы казалось, наверное они на что-то копят. Для нас, своего народа, на черный день складывают. Но вот приходят черные дни, типа эпидемии, когда надо объявлять карантин, а они объявляют самоизоляцию, потому что денег нет на карантин. Вот мобилизовали 300 000 человек и оказывается на каски, броники, аптечки не всем хватает. Собирают пожертвованиями у народа. Ну и сверху еще индексируют коммуналку=) А то вдруг эти дебилы уже наконец все поймут, надо хорошенько урвать на последок=)
Теперь я понимаю, почему Путин плакал после переизбрания в 2018. Он слезно боженьку благодарил за то, что тот его сделал царем в стране, где народ настолько привык терпеть, что уже даже тащится от этого. Так надоело, если честно.
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1
Angrei 10 часов назад
Хочу Вас успокоить! В Еуропе рост за электричество 5 раз. Отопление 150 процей. А и до того было не смешно.
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1k
Vadim Balabanov 10 часов назад
Комментарий к фото
Очень взрослая жизнь:
1.Ты знаешь точно, что у тебя болит и почему. Плюс парочка еще что-то...
2. Денег нет до сих пор...
3. Зачастую, не особенно хочешь видеть друзей. И работа не виновата.
4. В магазин ходить надо с брошюркой.
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28k
Aqueronte 10 часов назад
Автор в ЕС живёт или в ПИКушке? У нас нормальный счёт приходит.
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598
дункан 11 часов назад
Зато у нас теперь новые территории
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−23
Алекс 11 часов назад
мобилизованные тоже платят...
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10k
wilddewill 11 часов назад
Автор поста из Германии? Или из Англии?)))))
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