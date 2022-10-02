Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. А вот на рост счетов за услуги ЖКХ не входят этот список.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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и с января акцизы еще поднимут
...Впрочем, что это я пыжусь и для кого.....
А мы с Вами с трешками в Москве, не показательны, да квартплата 10 или около того, но и зарплата. Ну 9%, ну и что? Я за неделю на коньяк трачу больше коммуналки...
Самим не хватало.
И обсуждали, как Европейские газохранилища пустеют.
Это кто новости помнит.
Я про то, что пора бы самим на теплоизоляцию потратиться.
А не кричать: ой зима пришла.
Хорошо, я поменяю начальный текст на то, что ожидается повышение на 75%. Но скажите, когда было такое, что власть имущие предлагают поднять тариф, а потом говорят - ай не, не будем пожалуй. Так что вероятность повышения очень высока. Да, может +- 10% и поменяется, но цифра всё равно большая. А электричество и вправду скакануло в 3 раза практически. У меня был тариф по мировым биржевым ценам, а я думаю вы в курсе что сейчас по миру с энергией.
По отоплению. Не власть имущие (как у нас любят все валить на них, ой как любят), а отопительная компания, которая является АО (AS по-латышски). Даже не государственное АО, а частное. А вот их, как раз, ограничивают власть имущие. Сюрприз! И да, есть случаи, когда комиссия добро не давало, т.к. повышение тарифов не было достаточно обоснованно.
Я понимаю, у нас очень нравится большинству ругать власть, мне она тоже не нравится в некоторых аспектах. Но иногда надо сначала разобраться, что и как, а потом возмущаться.
Отопление. Ну дай бог что добро не даст. Но тут обоснование какое никакое есть - повышение цен на энергию. Так что ожидать какое либо повышение всё равно придётся (
Вот вам когда-нибудь приходила в голову мысль, что если все Россияне скинутся для вас по рублю, то для каждого конкретного Россиянина это будет вообще не заметно, а вы будете обеспечены на всю жизнь? Ну вот. Они это применяют на практике, только не по рублю берут, а сразу тысячами. И вроде бы казалось, наверное они на что-то копят. Для нас, своего народа, на черный день складывают. Но вот приходят черные дни, типа эпидемии, когда надо объявлять карантин, а они объявляют самоизоляцию, потому что денег нет на карантин. Вот мобилизовали 300 000 человек и оказывается на каски, броники, аптечки не всем хватает. Собирают пожертвованиями у народа. Ну и сверху еще индексируют коммуналку=) А то вдруг эти дебилы уже наконец все поймут, надо хорошенько урвать на последок=)
Теперь я понимаю, почему Путин плакал после переизбрания в 2018. Он слезно боженьку благодарил за то, что тот его сделал царем в стране, где народ настолько привык терпеть, что уже даже тащится от этого. Так надоело, если честно.
2) Олигархов давно уже нет как класса.
3) Росгвардия содержится за счет бюджета, естественно. Ровно как и полиция во всех странах. В чём проблема?
4) Какое Вам дело до доходов РПЦ? В Германии все жители платят в церковную кассу по 220 евро в год. Умножте на количество жителей.
ПС. Такое чувство, что Вы уехали за бугор еще в начале 90х, и вообще не понимаете о чем спрашиваете.
https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarpata-deputatov.htmlhttps://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarpata-deputatov.html
и так плоско съезжали с вопросов только "дочери офицеров" по старым темникам,
думается это вы, таки уехали?
2) Епт да ты реально тупой. Ещё раз особо одаренным, У МЕНЯ НА НАКОПИТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СЧЕТЕ, который я формировал из свое заплаты лежало 286 тыр , такой счет до 2015 года был и у тебя, придурок, если ты тогда работал, И УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА эти деньги были направленны на восстановление Крыма, сначала говорилось, что это временно, потом что отдадут через год потом это забрали навсегда.
3) Доходы от газа и нефти получают те КТО РАЗВОРОВЫВАЕТ бюджет. При Брежневе колбаса за 2.20 была субсидируема государством на 80%, я каждый раз когда ее покупал - получал те самые деньги со счета. Я не говорю об оплате государством обучения здравоохранения и так далее. БЫли блага вроде бесплатной квартиры которые я потреблял как и вся страна.
2) Олигархов давно уже нет как класса. - Ложь. Они теперь правящий класс. Но олигархами быть не перестали.
3) Росгвардия содержится за счет бюджета, естественно. Ровно как и полиция во всех странах. В чём проблема? - В том, что вас спросили не только про Росгвардию, но и про ЧВК.
4) Какое Вам дело до доходов РПЦ? В Германии все жители платят в церковную кассу по 220 евро в год. Умножте на количество жителей. ПС. Такое чувство, что Вы уехали за бугор еще в начале 90х, и вообще не понимаете о чем спрашиваете. - Еще в перестройку некоторые гниды, типа Яковлева, запустили вхождение церкви в правящие круги. Теперь РПЦ - это еще один паразит на бюджете, который мы, граждане, пополняем. Вот такое дело.
Меняйте там что ли методички иногда. У вас отмазки на дебилов расчитаны.
Относительно средних зарплат - терпимо.
Малообеспеченные получат компенсации, или надбавки к пособиям.
Проблема для капиталистов. (См. выше мой ответ Бродяге.)
Часть издержек, безусловно, переложится на конечных покпателей. Они добъются повышения зарплат. За зарплатами подтянутся пособия.
Так работает рынок.
-Хочу вас успокоить! Жену вашего соседа вон вообще по кругу пустили! А и до того было не смешно.
Angrei, меняй ник на "Пустырник". Успокаиваешь как боженька.
1.Ты знаешь точно, что у тебя болит и почему. Плюс парочка еще что-то...
2. Денег нет до сих пор...
3. Зачастую, не особенно хочешь видеть друзей. И работа не виновата.
4. В магазин ходить надо с брошюркой.
Причем оплата технически не работает, а пени капают.