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На днях Twitch-cтример решил устроить челлендж, в котором он должен был сыграть 100 матчей «CS:GO» без перерыва. Как итог, он не спал 84 часа подряд, но сотку каток так и не осилил.
Ему почти удалось достичь цели. Всего парень сыграл 92 матча со следующим счетом — 41 победа и 51 поражение
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Кстати, бывали и реальные смерти у игроманов.