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100 матчей «CS:GO» без перерыва

100 матчей «CS:GO» без перерыва

Автор:
11 мая 2023 11:42
Сообщество : Игромир
Метки: Cs:go   блогер   челендж   
994
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На днях Twitch-cтример решил устроить челлендж, в котором он должен был сыграть 100 матчей «CS:GO» без перерыва. Как итог, он не спал 84 часа подряд, но сотку каток так и не осилил.

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Метки: Cs:go   блогер   челендж   
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5  комментариев
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15k
Patmaz 2 часа назад
Эту бы энергию, да на дело...
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7k
tamin 2 часа назад
84 часа без сна-ну так себе история. Идиотизм
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6k
Smolny 2 часа назад
Ну хоть не помер, как в книжке одного психиатра про глубину, когда играя виртуально, не могли вернуться и тело отказывало от истощения. Снять шлем и прочие принадлежности там мешало примерно то же, что и в кинокартине Матрица когда вынимали коннектор у оператора, находящегося в матрице.
Кстати, бывали и реальные смерти у игроманов.
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972
ruslan d 2 часа назад
А зачем это надо было ?
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