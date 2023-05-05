В Болгарии ультрамарафонец заперся на 15 дней в стеклянной коробке

Прозрачный ящик, в котором есть только кровать и беговая дорожка, стоит в парке столицы Болгарии, Софии. Там нет книг, компьютера и телефона, а разговаривать с людьми можно не больше получаса в день. Пока большую часть времени мужчина бегает, чтобы отвлечься.



