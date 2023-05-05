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В Болгарии ультрамарафонец заперся на 15 дней в стеклянной коробке

В Болгарии ультрамарафонец заперся на 15 дней в стеклянной коробке

Автор:
05 мая 2023 09:52
Сообщество : Эксперименты
Метки: в мире   видео   новости   стеклянная коробка   фото   эксперимент   
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Четыре дня назад болгарский ультрамарафонец Краси Георгиев начал эксперимент. Он зашёл в стеклянный куб, в котором безотлучно проведёт 15 дней

Прозрачный ящик, в котором есть только кровать и беговая дорожка, стоит в парке столицы Болгарии, Софии. Там нет книг, компьютера и телефона, а разговаривать с людьми можно не больше получаса в день. Пока большую часть времени мужчина бегает, чтобы отвлечься.


Краси проживет в кубе больше двух недель, чтобы собрать средства на помощь подросткам с разными зависимостями. «Я хочу показать, как меняются люди, когда оказываются в ловушке. И это вызов, который я решил бросить себе», — пояснил Георгиев.

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Метки: в мире   видео   новости   стеклянная коробка   фото   эксперимент   
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2  комментария
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828
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Красава, молодец мужик!
Никогда не сдаваться, всё время двигаться, а не сидеть, сложа руки, и жалеть себя. Чем-то напомнил канадца Терри Фокса, парня с протезом ноги, пробежавшим марафон для привлечения внимания общественности к борьбе с раком.
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1k
Сергей 12 минут назад
Только исправьте пожалуйста - не Крассе, а Краси (Красимир). Спасибо.
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