В Болгарии ультрамарафонец заперся на 15 дней в стеклянной коробке

Четыре дня назад болгарский ультрамарафонец Краси Георгиев начал эксперимент. Он зашёл в стеклянный куб, в котором безотлучно проведёт 15 дней
Прозрачный ящик, в котором есть только кровать и беговая дорожка, стоит в парке столицы Болгарии, Софии. Там нет книг, компьютера и телефона, а разговаривать с людьми можно не больше получаса в день. Пока большую часть времени мужчина бегает, чтобы отвлечься.
Краси проживет в кубе больше двух недель, чтобы собрать средства на помощь подросткам с разными зависимостями. «Я хочу показать, как меняются люди, когда оказываются в ловушке. И это вызов, который я решил бросить себе», — пояснил Георгиев.
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