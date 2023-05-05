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Сообщество Без кота и жизнь не та 1587 постов • 468 подписчиков подписаться
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Расслабляющие травяные спа-процедуры для котиков

Расслабляющие травяные спа-процедуры для котиков

Автор:
05 мая 2023 09:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: spa   Прикол   Япония   видео   животные   процедура   
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В Японии существую специальные травяные спа-процедуры для котов, которые помогают им успокоиться и прийти в себя после стресса. Животные при этом выглядят так, будто являются главным ингредиентом для супа.

Расслабляющее джакузи с лечебными травами.

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Метки: spa   Прикол   Япония   видео   животные   процедура   
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