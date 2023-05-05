Расслабляющие травяные спа-процедуры для котиков

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В Японии существую специальные травяные спа-процедуры для котов, которые помогают им успокоиться и прийти в себя после стресса. Животные при этом выглядят так, будто являются главным ингредиентом для супа.
Расслабляющее джакузи с лечебными травами.
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