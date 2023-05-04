Голодные клещи ждут любителей прогулок на свежем воздухе

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Укусы клеща опасны для человека, так как могут "наградить" разными нехорошими вещами. Например, клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Женщина показала, сколько этих кровососущих паразитов может поджидать путников в траве.
Видео снято под Смоленском в Вяземском районе 27 апреля 2023 года. Если вас укусил клещ, не забудьте обратиться в инфекционную больницу, районный травмпункт или поликлинику.
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