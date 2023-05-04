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Голодные клещи ждут любителей прогулок на свежем воздухе

Голодные клещи ждут любителей прогулок на свежем воздухе

Автор:
04 мая 2023 13:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Смоленская область   видео   клещи   насекомые   паразиты   
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Укусы клеща опасны для человека, так как могут "наградить" разными нехорошими вещами. Например, клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Женщина показала, сколько этих кровососущих паразитов может поджидать путников в траве.

Видео снято под Смоленском в Вяземском районе 27 апреля 2023 года. Если вас укусил клещ, не забудьте обратиться в инфекционную больницу, районный травмпункт или поликлинику.

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Метки: Россия   Смоленская область   видео   клещи   насекомые   паразиты   
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2  комментария
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3k
poбт Час назад
сейчас особо впечатлительные начнут палить траву, ну а дальше как обычно...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Alex Chebrikov

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