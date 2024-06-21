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Полицейские открыли огонь по вооруженному мужчине

Полицейские открыли огонь по вооруженному мужчине

Автор:
21 июня 2024 09:52
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Оружие   США   криминал   полицейские   полиция   
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В американском штате Иллинойс в полицию позвонила женщина и сообщила, что на крыльце её дома сидит неизвестный мужчина с пистолетом. Стражи правопорядка прибыли на место и почти сразу открыли огонь.

Темнокожий мужчина махал оружием и даже постучал по поручню, чтобы доказать, что пистолет настоящий. На вызов приехало несколько патрульных.

Видео с камеры запечатлело момент, когда офицер подошел к мужчине тот направил пистолет в сторону офицера, что и вынудило полицейских открыть огонь. 35-летний мужчина позже скончался в больнице. Больше никто не пострадал.

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Метки: Видео   Оружие   США   криминал   полицейские   полиция   
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21  комментарий
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solosolovov 46 минут назад
Классика американской идеологии, сначала дать человеку оружие в руки, а потом застрелить его, потому что у него оружие в руках.
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3k
Сергей 8 минут назад
Блин, шмаляют как последний раз.
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3k
Igor Grishaev 11 минут назад
И даже выстрел в воздух не сделали. В МВД России замучили бы с проверками, отчётами и объяснительными.
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349
Влад Igor Grishaev 4 минуты назад
А это хорошо или плохо,когда чувака с пистолетом сразу валят наглухо,без уговоров и риска для окружающих?
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19k
Alex ASK 23 минуты назад
Решето
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568
Павел Верещагин Полчаса назад
Вот так коротко и ясно-не подчиняешься представителю закона получай без разговоров!И не ждать пока в тебя стрелять начнут
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152k
parallax 56 минут назад
Молодцы. Сразу всю обойму опорожнили, чтобы наверняка.
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7k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Это потому, что он Черный
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14k
Том Сойер 57 минут назад
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mindflixx
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