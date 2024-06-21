Полицейские открыли огонь по вооруженному мужчине

Темнокожий мужчина махал оружием и даже постучал по поручню, чтобы доказать, что пистолет настоящий. На вызов приехало несколько патрульных.

Видео с камеры запечатлело момент, когда офицер подошел к мужчине тот направил пистолет в сторону офицера, что и вынудило полицейских открыть огонь. 35-летний мужчина позже скончался в больнице. Больше никто не пострадал.