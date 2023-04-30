В Шереметьево задержали безработного, который «кинул» пенсионерку на ₽6,7 миллионов и квартиру в Питере

Мошенник настолько поверил в себя, что никак не мог поверить, что следующие несколько лет проведёт на зоне.
В одно из питерских отделений полиции обратилась 66-летняя женщина. Её «развели» по стандартной схеме: «Это майор N», «У вас пытаются снять деньги со счёта/на вас сейчас оформляют кредит», «Нужны срочные меры». И главное - «Переведите всю сумму на этот счёт». Раз за разом мошенники используют одинаковую схему и обманывают доверчивых людей. Особенно подло это выглядит, когда так поступают с пожилым человеком.
Аферисты убедили женщину, внимание(!): обратиться в риэлторское агентство, продать квартиру и позже передать всю полученную сумму «сотруднику банка». Что она и сделала - на видео пенсионерка отдаёт пакет с деньгами этому «сотруднику».
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Затем попыталась связаться с «полицейскими», но те её заблокировали. Вот тогда она уже отправилась к настоящим силовикам. Те отследили по камерам передвижения «сотрудника» и установили, что он отправился в Москву. Там его и задержали в аэропорту - растерянного и лопочущего что-то несуразное.
Уже выяснилось, что это 31-летний безработный москвич. Уже несколько месяцев он работает у мошенников «курьером»: забирает деньги у облапошенных граждан и отправляет их в соседнюю и всем известную страну. Ранее он отсидел за грабёж, а теперь против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Заодно будут решать - как теперь быть с проданной квартирой пенсионерки и можно ли вернуть хотя бы часть украденных денег.
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за крышу ментам не заплатил?