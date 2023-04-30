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В Шереметьево задержали безработного, который «кинул» пенсионерку на ₽6,7 миллионов и квартиру в Питере

В Шереметьево задержали безработного, который «кинул» пенсионерку на ₽6,7 миллионов и квартиру в Питере

Автор:
30 апреля 2023 19:27
Сообщество : Криминал
Метки: Москвич   аферист   безработный   видео   деньги   квартира   мошенник   мужик   пенсионерка   полиция   
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Мошенник настолько поверил в себя, что никак не мог поверить, что следующие несколько лет проведёт на зоне.

В одно из питерских отделений полиции обратилась 66-летняя женщина. Её «развели» по стандартной схеме: «Это майор N», «У вас пытаются снять деньги со счёта/на вас сейчас оформляют кредит», «Нужны срочные меры». И главное - «Переведите всю сумму на этот счёт». Раз за разом мошенники используют одинаковую схему и обманывают доверчивых людей. Особенно подло это выглядит, когда так поступают с пожилым человеком.

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Аферисты убедили женщину, внимание(!): обратиться в риэлторское агентство, продать квартиру и позже передать всю полученную сумму «сотруднику банка». Что она и сделала - на видео пенсионерка отдаёт пакет с деньгами этому «сотруднику».

Затем попыталась связаться с «полицейскими», но те её заблокировали. Вот тогда она уже отправилась к настоящим силовикам. Те отследили по камерам передвижения «сотрудника» и установили, что он отправился в Москву. Там его и задержали в аэропорту - растерянного и лопочущего что-то несуразное.

Уже выяснилось, что это 31-летний безработный москвич. Уже несколько месяцев он работает у мошенников «курьером»: забирает деньги у облапошенных граждан и отправляет их в соседнюю и всем известную страну. Ранее он отсидел за грабёж, а теперь против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Заодно будут решать - как теперь быть с проданной квартирой пенсионерки и можно ли вернуть хотя бы часть украденных денег.

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Метки: Москвич   аферист   безработный   видео   деньги   квартира   мошенник   мужик   пенсионерка   полиция   
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488
Feto13 Час назад
Что-то мне этот мем вспомнился
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62k
hpgjzsorqzo4 Полчаса назад
"На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним что хошь".
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10k
Бритва Полчаса назад
и чё, продала квартиру? личное присутствие не потребовалось - в росреестре, в банке? Там, говорят, документы разные надо собирать, процедура длинная. Настолько, что можно успеть что-то заподозрить.
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6k
hhwost 54 минуты назад
задержали, странно. большинство таких прекрасно себя чувствует в полной безопасности.
за крышу ментам не заплатил?
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August

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