В Шереметьево задержали безработного, который «кинул» пенсионерку на ₽6,7 миллионов и квартиру в Питере

Затем попыталась связаться с «полицейскими», но те её заблокировали. Вот тогда она уже отправилась к настоящим силовикам. Те отследили по камерам передвижения «сотрудника» и установили, что он отправился в Москву. Там его и задержали в аэропорту - растерянного и лопочущего что-то несуразное.

Уже выяснилось, что это 31-летний безработный москвич. Уже несколько месяцев он работает у мошенников «курьером»: забирает деньги у облапошенных граждан и отправляет их в соседнюю и всем известную страну. Ранее он отсидел за грабёж, а теперь против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Заодно будут решать - как теперь быть с проданной квартирой пенсионерки и можно ли вернуть хотя бы часть украденных денег.