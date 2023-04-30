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В Индии слон доходчиво объяснил женщине где её место

В Индии слон доходчиво объяснил женщине где её место

Автор:
30 апреля 2023 12:51
Сообщество : Юмор
Метки: Индия   Юмор   бананы   видео   динамщица   слон   
2155
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Мадама решила поиграть со слоном как с дворовой собачкой, и вот что из этого вышло.

Видео хоть и короткое, но очень поучительное. Туристка решила подманить слона бананами, слон же, в свою очередь, динамщице преподал хороший урок.

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Метки: Индия   Юмор   бананы   видео   динамщица   слон   
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21  комментарий
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−14
кошка бобик 2 часа назад
-Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там, где идёт строительство или подвешен груз.-
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64k
doker Минуту назад
Бабам понять нужно одно - вертикальные рога отличаются
от горизонтальных.
Мы эту "вертикаль" на х**ю вертели. Всех в ряд.
Бл*ь, Фрейд прав!
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7k
Slowly 14 минут назад
Проникновенно.
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378
Dmitry 16 минут назад
Тот случай, когда животное умнее человека.
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41k
Сергей 56 минут назад
Не признает слон баб в миниюбках, надо было сари одевать.
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37k
Александр Час назад
Мог и ребра переломать... Удар тонной по 60-70кг... Мало не показалось.
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8k
Владимир Час назад
Затоптать мог легко.
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12k
Shtoppi 2 часа назад
будет ей наука, не играться с дикими животными, даже если гиды говорят что они дрессированные.
дикие животные не знают что они дрессированные, так что рвать/давить они, если что, будут как дикие.
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2k
Диагноз 2 часа назад
Она живая осталась?
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33k
ACU900 2 часа назад
А слон теперь доволен.... как слон...
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1k
rudenkov 2 часа назад
Хоть не бивнями.
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