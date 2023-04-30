В Индии слон доходчиво объяснил женщине где её место

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Мадама решила поиграть со слоном как с дворовой собачкой, и вот что из этого вышло.
Видео хоть и короткое, но очень поучительное. Туристка решила подманить слона бананами, слон же, в свою очередь, динамщице преподал хороший урок.
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от горизонтальных.
Мы эту "вертикаль" на х**ю вертели. Всех в ряд.
Бл*ь, Фрейд прав!
дикие животные не знают что они дрессированные, так что рвать/давить они, если что, будут как дикие.