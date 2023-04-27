"Как поймать такого красивого карпа?": рыбак подсчитал свои затраты и ужаснулся

Чтобы поймать красавца-карпа, одной удачей и простенькой удочкой не обойдёшься. Рыбак перечислил всё, что было куплено для рыбалки и призадумался. Итак, для рыбалки понадобилось:

Удилища Fox X3 (4 шт.) - 480$

Катушки Shimano XTB 10000 (4 шт.) - 372$

Род под Fox Horizon - 194$

Сигнализаторы Fox Micron X - 220$

Механические сигнализаторы Fox Micro - 45$

Бойлы (подкормка) Dinamite Baits - 5 кг - 50$

Плавающие бойлы pop-up - 3 банки - 20$

3 банки - 20$ Палатка Fox Royale - 550$

Кресло Fox Super Deluxe - 210$

А оно того стоит?