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"Как поймать такого красивого карпа?": рыбак подсчитал свои затраты и ужаснулся

"Как поймать такого красивого карпа?": рыбак подсчитал свои затраты и ужаснулся

Автор:
27 апреля 2023 10:20
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   затраты на рыбалку   карп   охота   рыба   рыбак   рыбалка   удочки   
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Это в детстве рыбалка не стоила ни копейки. Накопал червей в огороде, смастерил удочку из ветки и старой лески - и лови себе рыбёшку, ни о чём не задумываясь. А теперь, когда ты взрослый, любая мелочь стоит денег. И, как выясняется, солидных.

Чтобы поймать красавца-карпа, одной удачей и простенькой удочкой не обойдёшься. Рыбак перечислил всё, что было куплено для рыбалки и призадумался. Итак, для рыбалки понадобилось:


  • Удилища Fox X3 (4 шт.) - 480$
  • Катушки Shimano XTB 10000 (4 шт.) - 372$
  • Род под Fox Horizon - 194$
  • Сигнализаторы Fox Micron X - 220$
  • Механические сигнализаторы Fox Micro - 45$
  • Бойлы (подкормка) Dinamite Baits - 5 кг - 50$
  • Плавающие бойлы pop-up - 3 банки - 20$
  • Палатка Fox Royale - 550$
  • Кресло Fox Super Deluxe - 210$

А оно того стоит?


А сколько вы тратите на рыболовные приспособы, друзья?

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Метки: видео   затраты на рыбалку   карп   охота   рыба   рыбак   рыбалка   удочки   
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34  комментария
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3k
Денис 2 часа назад
Так написано, как будто он все это барохло оставил на берегу и забрал только карпа.
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1k
SmartCat101 Минуту назад
как говорил мой сосед рыбак - твои снасти стоят столько - сколько ты хочешь чтобы они стоили !
никто не мешает ловить на самые дешевые снасти и получать такое-же удовольствие

но тут понтоваться перед корешами нужно вот и цена такая
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980
ruslan d 4 минуты назад
На самом деле ценник довольно бредовый , для новли карповых можно использовать самые дешевые снасти (донку можно собрать за копейки ) и по моему на фото Сазан.
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464
Ринат Фамутдинов 9 минут назад
Шиману купил подпорченную слегка (верхнее колено было сломано) за 172 р, блёсна, катушку всё копейки были и самая дорогая покупка - лодка. 2500 с копейками рублей!!!
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50
Konstantin Klipikov 12 минут назад
ЧЕМ, БОЛЬШЕ, ЗАПЯТЫХ, ТЕМ, БОЛЬШЕ, ГРАММММОТЕЙ.
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876
ProFanas 14 минут назад
Да кто же сейчас мешает привязать кусок лески к ветке ореха и пойти, как в моём детстве говорили старики, "стебать глаза жабам"?
Нееет!
Мы хотим рыбу! ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!!!
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14k
Мистер Фикс 20 минут назад
Хреновый инвестор.
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2k
anatolis Полчаса назад
Странно, мой дед вырубал в лесу удилище из орешника, делал поплавок из гусиного пера, покупал не дорогую леску с крючками, грузило из старого аккумулятора и ловил таких же карпов.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Тупые понты не защитаны. Этот мдилко что, пешком снарягу пер? машинку посчитать, а бензин, ТО, и арадизайн? а одежда? он голый рыбачил? и тд
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2k
Роман 40 минут назад
Мне одному кажется что это сазан?
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1k
Виктор Глущенко 49 минут назад
Бойлы (подкормка) Dinamite Baits - 5 кг - 50$
По моему мнению , чувак сильно раскошелился на всякую хрень ненужную . Одного этого достаточно . Тем более 5 кг. ! Всего 200 грамм , а такой бадабум получается .
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80
Александр Шевченко 49 минут назад
Я трачу около 10 тыщ чтоб доехать до друга с хорошей выпивкой, всё остальное мне дают. Одной рыбалки мне на год хватает.
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220
mosazer 50 минут назад
Мальчики взрослеют, игрушки дорожают....
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91k
sapér Vodička 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
harlamov 57 минут назад
Короче чувак решил понтануться какой он крутой и сколько ништяков может себе позволить.
К рыбалке это не имеет никакого отношения.
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969
Шурман Час назад
По версии автора на моей фотке целое состояние , удочки все мои , нормально можно только на 3 рыбачить но у меня дружбан есть который любит рыбалку но своих снастей нет по этом я забираю его трезвым а привожу пьяным в зад , если проверка приходит я говорю что еще 2 это его а он уже лежит и спит :) вот на данной фотке примерно около 2000 евро . Последнее время только на энигмы рыбачу если один а пены так иногда , 5 удочка это дочка приходила на пирс покидать , закинула просидела 3 часа и пошла с братом домой .
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
Удовольствие имеет цену?
Нахрена тогда вообще иметь увлечения? Сиди перед телеком и макароны наяривай (кстати тоже имеют денежный эквивалент, есличё)
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2k
ChePaev Час назад
это как охотники-понторезы собираются якобы на охоту а по факту попонтоваться перед друг друггм своей дорогущей снарягой, винтовками Benelli, с лазерными целеуказателями и тепловизорами и прочим барахлом. А в итоге все перепьются, расстреляют пустые бутылки как в тире дорогущими патронами по 12 баксов за штуку и довольные разъезжаются по домам "с охоты". Меня раз позвали поприсутствовать на открытие такой "охоты", да ну нах больше. Такого количества пьяных идотов с оружием я не видел.
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2k
RaiJu Час назад
Вы еще не знаете сколько тратят охотники на свое снаряжение.
А так, дни проведенные на рыбалке не входят в счет жизни. За рыбаков!
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503
Денис Веселов Час назад
Кресло за 200 бакинских))) рыба кажется сама из воды выныривать должна, на дебила посмотреть, а там можно одним сачком обойтись)))
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969
Шурман Час назад
Ну и ? ты же не каждый день все это покупаешь , ну давайте я распишу в какую цену мне обходится морская рыбалка или рыбалка с пляжа . 1) удочки Пен тидал 4.50 сюрфкаст 2 штуки - 400 евро 1) удочки Вельсальм Хамер -500 евро 1) удочки кармаран для лодки 3 штуки -300 евро 2) катушки Пен ривал 8000 4 штуки - 600-640 евро 3) всякие поводки это даже считать не буду 4) грузила от 100-250гр каждая по 1.50 евро 5) одежда разная и костюмы разные для зимы осени весны это Imax Атлантик цена 250 евро + сапоги + берцы и тд это уже не помню цены 6) ящики + тележки + всякая хрень это еще на евров 300 7) Основное разрешение на выход в море + разрешение на рыбалку с пирсов + разрешение на отдельные виды пирсов и здесь лучше цены не озвучивать 8) получить шиздюлей от жены когда ты говоришь что ты опять в море или я просто зайду в магазин рыболовный и просто поздороваюсь :)
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