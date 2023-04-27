"Как поймать такого красивого карпа?": рыбак подсчитал свои затраты и ужаснулся

Это в детстве рыбалка не стоила ни копейки. Накопал червей в огороде, смастерил удочку из ветки и старой лески - и лови себе рыбёшку, ни о чём не задумываясь. А теперь, когда ты взрослый, любая мелочь стоит денег. И, как выясняется, солидных.
Чтобы поймать красавца-карпа, одной удачей и простенькой удочкой не обойдёшься. Рыбак перечислил всё, что было куплено для рыбалки и призадумался. Итак, для рыбалки понадобилось:
- Удилища Fox X3 (4 шт.) - 480$
- Катушки Shimano XTB 10000 (4 шт.) - 372$
- Род под Fox Horizon - 194$
- Сигнализаторы Fox Micron X - 220$
- Механические сигнализаторы Fox Micro - 45$
- Бойлы (подкормка) Dinamite Baits - 5 кг - 50$
- Плавающие бойлы pop-up - 3 банки - 20$
- Палатка Fox Royale - 550$
- Кресло Fox Super Deluxe - 210$
А оно того стоит?
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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А сколько вы тратите на рыболовные приспособы, друзья?
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никто не мешает ловить на самые дешевые снасти и получать такое-же удовольствие
но тут понтоваться перед корешами нужно вот и цена такая
Нееет!
Мы хотим рыбу! ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!!!
По моему мнению , чувак сильно раскошелился на всякую хрень ненужную . Одного этого достаточно . Тем более 5 кг. ! Всего 200 грамм , а такой бадабум получается .
К рыбалке это не имеет никакого отношения.
Нахрена тогда вообще иметь увлечения? Сиди перед телеком и макароны наяривай (кстати тоже имеют денежный эквивалент, есличё)
А так, дни проведенные на рыбалке не входят в счет жизни. За рыбаков!