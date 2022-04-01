FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11857 постов • 1302 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Маленький рыболов с добычей

Маленький рыболов с добычей (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 08:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кот   котёнок   прикол   рыба   рыбак   рыбалка   
928
1
1
Как говорится - мал, да удал! Какой котик не любит рыбу? Но не каждый умеет её ловить!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   кот   котёнок   прикол   рыба   рыбак   рыбалка   
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
152
Павел Кузнецов Полчаса назад
Мелкий не в курсе, что коты боятся воды)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
37k
Aleksandr 3 минуты назад
Ну хз.
Не показан момент ловли рыбы.
ИМХО тут скорее сами рыбаки дохлую в воду кинули, а мелкий сплавал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ivan 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 54 минуты назад
- Кот! Джеймс кот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

353552



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство
2
126
Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство
Новая порция из 20-ти исторических загадок, которые станут понятны после пояснений
1
75
Новая порция из 20-ти исторических загадок, которые станут понятны после пояснений
Набирающие популярность в сообществах
Квас ржаной
2
3
Квас ржаной
15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир
0
10
15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир
Так просто не уйти. Почему McDonald’s и другие не закрылись полностью
Так просто не уйти. Почему McDonald’s и другие не закрылись полностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бесконечное лето
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#картинки#Приколы#автомобили#США#комментарии#шоу бизнес#Россия#война
#фото#факты#интересно#интересное#Ynews#авто аварии#СССР#автомир#люди#мир
#история#прикол#дтп#аварии#подборка#кино#фотографии#Разное#сарказм#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться