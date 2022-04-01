Маленький рыболов с добычей

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Как говорится - мал, да удал! Какой котик не любит рыбу? Но не каждый умеет её ловить!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не показан момент ловли рыбы.
ИМХО тут скорее сами рыбаки дохлую в воду кинули, а мелкий сплавал...