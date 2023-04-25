Сибирских автоугонщиков поймали с помощью сугроба

Красноярские подвыпившие ребята заметили на парковке Toyota RAV4. Её горе-хозяин забыл ключи внутри авто и парни решили покататься. Но не смогли - то сработал алкоголь, то ли подвели навыки вождения, но проехали они до ближайшего сугроба.

Возле него их и повязали полицейские.