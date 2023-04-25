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Сибирских автоугонщиков поймали с помощью сугроба

Сибирских автоугонщиков поймали с помощью сугроба

Автор:
25 апреля 2023 14:35
Сообщество : Криминал
Метки: видео   машина   полицейские   сибирь   сугроб   тайота   угон   
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Они решили покататься по ночному городу и вот что из этого получилось.

Красноярские подвыпившие ребята заметили на парковке Toyota RAV4. Её горе-хозяин забыл ключи внутри авто и парни решили покататься. Но не смогли - то сработал алкоголь, то ли подвели навыки вождения, но проехали они до ближайшего сугроба.

Возле него их и повязали полицейские.

Теперь парням грозит до 7 лет тюрьмы.

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Метки: видео   машина   полицейские   сибирь   сугроб   тайота   угон   
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2  комментария
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Ставлю на черное .
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BiZ 2 минуты назад
сажайте обязательно на 7. чтоб каждое утро делали гыгыгыгы.
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