Сибирских автоугонщиков поймали с помощью сугроба

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Они решили покататься по ночному городу и вот что из этого получилось.
Красноярские подвыпившие ребята заметили на парковке Toyota RAV4. Её горе-хозяин забыл ключи внутри авто и парни решили покататься. Но не смогли - то сработал алкоголь, то ли подвели навыки вождения, но проехали они до ближайшего сугроба.
Возле него их и повязали полицейские.
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Теперь парням грозит до 7 лет тюрьмы.
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