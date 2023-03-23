Старики-разбойники: дедушка случайно уехал домой на чужой машине

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Дедушка оказался в незавидном положении из-за своей невнимательности. Пожилой мужчина без какого-либо злого умысла сел в чужой автомобиль и уехал на нём домой.
О том, что машина не его герой ролика узнал от сотрудников правоохранительных органов.
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зы ролик не могу смотреть. Но раз такие вопросы, значит там нет разъяснений