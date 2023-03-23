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Старики-разбойники: дедушка случайно уехал домой на чужой машине

Старики-разбойники: дедушка случайно уехал домой на чужой машине

Автор:
23 марта 2023 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   дедушка   курьёзы   перепутал   угон   
1604
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Дедушка оказался в незавидном положении из-за своей невнимательности. Пожилой мужчина без какого-либо злого умысла сел в чужой автомобиль и уехал на нём домой.

О том, что машина не его герой ролика узнал от сотрудников правоохранительных органов.


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Метки: Прикол   видео   дедушка   курьёзы   перепутал   угон   
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21  комментарий
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3k
Natalia 5 часов назад
У меня папа такой же был... Царствие небесное. И на колясках чужих из яслей привозил и с санок ронял и шел дальше, забывал в электричках/дома/магазинах. Чужие вещи-одежда-коляски-санки и прочее, принесенное со мной домой и потом отнесенное назад под бубнеж вообще в порядке вещей было))) Прослезилась, пока смотрела. Такой же и в старости был) Папочка, так тебя не хватает....
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4k
Дмитрий ! Час назад
Второй, "поддакивающий" мент, не имеет уважения к людям. Взбесил.
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384
tanpopo 2 часа назад
смех смехом, но с такими когнитивными способностями водить машину уже нельзя. иначе это закончится бедой.
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1k
Сергей Викторович 2 часа назад
Приехали как-то в магазин, сделали покупки, подходим к своей машине, открываю багажник чтобы покупки положить... смотрю - а в багажнике не хватает покупок с прошлого магазина, что-то лишнее лежит. Моя машина точно такого же цвета и модели стояла через одну от этой, а эту просто хозяин забыл закрыть... Бывает.
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8
сергей астанин 3 часа назад
я так то автомобиль "ока" несколько лет не встречал ..., а они умудрились пересечься.. ещё и на одинаковом цвете ... ещё и ключи подошли ... )
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6k
Станислав 3 часа назад
Все зависит теперь от владельца авто, напишет заявление или нет. И письмо на завод производителя авто, почему у всех ключи одинаковые =))
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10k
Алексей 4 часа назад
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5k
jfk 4 часа назад
Ну, хоть менты, вроде, адекватные попались, надеюсь, пожурят, посмеются и отпустят, если хозяин авто не будет против
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2k
Lexx 4 часа назад
В чужой машине запах в салоне другой. Можно и закрытыми глазами определить.
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9k
krivsan 4 часа назад
у меня у тестя,с годами круче было,пришел в гараж, машины нет,угнали поднимаем все ровд,знакомых и т.д В итоге методом воспоминаний уточнили картину. Приехал в магазин за продуктами и почему то решил выходя из магаза,что он пришел пешком. машина как стояла на стоянке,так и стояла возле магазина. Смеяться конечно можно,но не известно,что у самого будет в голове с годами
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3k
Alexander Parshuto 4 часа назад
У автомобилей Ока один ключ на всех? ))
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22k
babuby 5 часов назад
Ну это просто комично. Теперь бабка деду так мозг выест, что пострадавший будет этому деду сочувствовать!
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557
ruslan d 5 часов назад
А фамилия у деда Лукашин ?
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435
Roman Heiskanen ruslan d 2 часа назад
Может быть и Деточкин...
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