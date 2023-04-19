Ролик о сборе томатов, который приятно смотреть

970
1
1
Фермер ведёт канал о сельскохозяйственных буднях в Италии. Один из его недавних роликов набрал большое количество просмотров. Главная причина - представительница прекрасного пола за рулём трактора.
Красивые кадры сбора урожая и хорошая командная работа.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- В Италии самолет потерял колесо сразу после взлёта
- Девушка-тракторист за работой
- Интересный приём в настольном теннисе
- Прелести солнечной Сицилии
- Томатное дерево, выращенное в Японии
Новости партнёров
реклама
Поскакал француз...час, два, три,четыре потрогал лошадь, "Ан нет, лошадь устала, и земли мне этой хватит".
Кульминационный момент скачет украинец. Час, два, три...сутки, вторые пошли, лошадь обессиленная уже падает, он встает и бежит бежит бежит, но силы покидают его и он падает навзничь на землю, снимает в головы шапку и кидает ее вперед, с криком "А це пид помидоры!!"
© https://anekdoty.ru/pro-pomidory/https://anekdoty.ru/pro-pomidory/