FISHKINET
Сообщество Еда 1618 постов • 570 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Ролик о сборе томатов, который приятно смотреть

Ролик о сборе томатов, который приятно смотреть

Автор:
19 апреля 2023 13:29
Сообщество : Еда
Метки: видео   интересно   италия   помидоры   сбор урожая   томаты   трактор   
970
1
1

Фермер ведёт канал о сельскохозяйственных буднях в Италии. Один из его недавних роликов набрал большое количество просмотров. Главная причина - представительница прекрасного пола за рулём трактора.

Красивые кадры сбора урожая и хорошая командная работа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: видео   интересно   италия   помидоры   сбор урожая   томаты   трактор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
535
Николай Александрович 52 минуты назад
а разве так можно с помидорками? не побьются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
saturn Минуту назад
Это начало ролика?;)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Angelpro Минуту назад
Хороши томаты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 5 минут назад
ну и че? баба рулит трактором. чего все так возбудились то? в школе переменка? пост для юккодрочки на пиписьковялой школоте и прочих сексуально неудовлетворенных индивидах, с явно низким уровнем интеллекта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
sapér Vodička 12 минут назад
Сказал царь американцу, французу и украинцу, что сколько они на лошади проскачут по полю вся та земля их. Ну, скачет американец час, два, оглядывается назад "Эх, да этого же и мне, и моим потомкам на всю жизнь хватит!"
Поскакал француз...час, два, три,четыре потрогал лошадь, "Ан нет, лошадь устала, и земли мне этой хватит".
Кульминационный момент скачет украинец. Час, два, три...сутки, вторые пошли, лошадь обессиленная уже падает, он встает и бежит бежит бежит, но силы покидают его и он падает навзничь на землю, снимает в головы шапку и кидает ее вперед, с криком "А це пид помидоры!!"

© https://anekdoty.ru/pro-pomidory/https://anekdoty.ru/pro-pomidory/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ 17 минут назад
С ней все хотят работать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
котегRUS 21 минуту назад
какие спелые помидоры..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
922
Дмитрий Грачёв 21 минуту назад
300!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
какой классный у нее рулон туалетной бумаги в салоне лежит)) походу любит помидорчики покушать))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
banzai7 Полчаса назад
Вот это арбузики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
SuperTroll Полчаса назад
А у трактористки "помидоры" что надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Dobry vojak Svejk 45 минут назад
Я понимаю - автомат, усилители помогают пальчиком крутить руль, но вот так сидеть, нога за ногу всё время - это просто не удобно должно быть )))) Но может я и не прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 48 минут назад
Прикольная крестьянка!...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
кошка бобик 48 минут назад
В Русский Язык слово помидоры пришло из итальянского - POMODORI...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

839516



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин
Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 апреля
Набирающие популярность в сообществах
Удивительные, завораживающие ретро-фотографии прошлого века, которые вы не видели
Удивительные, завораживающие ретро-фотографии прошлого века, которые вы не видели
Казахстан занесло снегом
Казахстан занесло снегом
Вот так "Вызов"
Вот так "Вызов"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Одно слово

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#животные#интересно#авто аварии#подборка#улыбнуло#шоу бизнес#дети
#Юмор#машина#история#факты#позитив#люди#Автовсячина#кино#полиция#картинки
#автомобили#Прикол#в мире#дтп#аварии#США#СССР#Китай#Вещи#Прошлое
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Грамотный специалист подбирает цвет краски Грамотный специалист подбирает цвет краски Прелести солнечной Сицилии Прелести солнечной Сицилии Как выглядит захват движений в самой продвинутой нейросети Как выглядит захват движений в самой продвинутой нейросети Интересный приём в настольном теннисе Интересный приём в настольном теннисе Оригинальная покраска ткани в домашних условиях&nbsp; Оригинальная покраска ткани в домашних условиях 

На что жалуетесь?

Вернуться