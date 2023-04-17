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Девушка приехала в Германию из Южной Кореи и познала немецкое гостеприимство

Девушка приехала в Германию из Южной Кореи и познала немецкое гостеприимство

Автор:
17 апреля 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Южная Корея   азиаты   видео   европа   расизм   
2539
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1

Спойлер: у девчонки потрясающее терпение.

Толерантность и терпимость в Европе, похоже, заканчивается на небинарных персонах и прочих представителях ЛГБТ-сообщества. Это к ним нужно относиться бережно, холить и лелеять. А с остальными цацкаться команды не было.


Девушка из Южной Кореи на собственной шкуре поняла, что азиатам в Германии может не поздоровиться просто из-за неевропейского разреза глаз.


Расизм? Не, не слышали!

Источник:

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Метки: Германия   Южная Корея   азиаты   видео   европа   расизм   
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19  комментариев
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53k
dima423 Час назад
чето на постанову похоже, в разных местах разные люди 2 раза ей одинаково въепали и оба раза нормально не попали)
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748
ruslan d 15 минут назад
Неоднократно был в Европе , ни разу не видел ни хамства ни ЛГБТ персонажей , а В Риге в переходе парень Цоя играл на гитаре ...
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2k
Капитошка 18 минут назад
Че то хохлов тут набежало.Свет включили ?
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76
Л Д 23 минуты назад
Тупой развод и постановка. Немцы отмороженные и не пристают на улицах.
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11k
Властелин Полчаса назад
По-моему она находиться среди футбольных Пьяных фанатов или в тех местах где можно попровоцировать немцев.
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1k
Mikhail K 36 минут назад
Они бы к арабам так подошли.
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10k
Serg 40 минут назад
ничего нового, после 1945 года народились новые фашисты
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1k
Dimon 47 минут назад
Два мигранта ( не важно в России или в Европе) - это мирно работающие уборщики, продавцы и т.д. 100 мигрантов - это тоже самое, только регулярные игры в футбол между собой, локальные празднования СВОИХ праздников и дат. 10 000 и больше мигрантов - это уже своя , абсолютно обособленная, со своими магазинами, сферой услуг , культовыми местами и высокой преступностью община, которая почему - то ну никак не хочет интегрироватья в общество того государства, в которое приехали за лучшей жизнью! Потом удивления "а почему нас не любят"!
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252
Мaximus 50 минут назад
Постанова это . Кореянку отхлещут там разве что за фейки. А таких косоглазых как она тут #опой жуй.
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74k
Viktor Час назад
Нацисты и есть нацисты! Но это легко лечится.

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2k
Alex Час назад
Поганые свиньи. Эх, зря вас Сталин не стер с лица земли.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
пусть спасибо скажет..что рагулей из бандерлогии не встретила..вообще бы расчленили
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
фашистами были-фашистами остались.
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5k
Горожанин Час назад
Европейские ценности - наглядно. Хорошо что Россия не Европа и не Запад. Подальше, подальше!
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10k
BarOb Час назад
Долбанные тик-токеры
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23k
sssss3 Час назад
Пусть к нам в Саратов приезжает, будет как дома, у нас есть большая диаспора казахов и корейцев.
К ним давным привыкли, а в некоторых районах области людей с азиатскими чертами больше чем славян.
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