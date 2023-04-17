Девушка приехала в Германию из Южной Кореи и познала немецкое гостеприимство

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Спойлер: у девчонки потрясающее терпение.
Толерантность и терпимость в Европе, похоже, заканчивается на небинарных персонах и прочих представителях ЛГБТ-сообщества. Это к ним нужно относиться бережно, холить и лелеять. А с остальными цацкаться команды не было.
Девушка из Южной Кореи на собственной шкуре поняла, что азиатам в Германии может не поздоровиться просто из-за неевропейского разреза глаз.
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Расизм? Не, не слышали!
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К ним давным привыкли, а в некоторых районах области людей с азиатскими чертами больше чем славян.