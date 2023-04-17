Девушка приехала в Германию из Южной Кореи и познала немецкое гостеприимство

Толерантность и терпимость в Европе, похоже, заканчивается на небинарных персонах и прочих представителях ЛГБТ-сообщества. Это к ним нужно относиться бережно, холить и лелеять. А с остальными цацкаться команды не было.

Девушка из Южной Кореи на собственной шкуре поняла, что азиатам в Германии может не поздоровиться просто из-за неевропейского разреза глаз.