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Китайская версия игры "классики"

Китайская версия игры "классики"

Автор:
09 января 2023 09:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Китай   Прикол   азиаты   видео   дети   интересно   классики   
719
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Как занять ребёнка на пару часов с помощью одного мелка. Для достижения максимального эффекта игру можно "закольцевать".
Классики. Уровень сложности «азиат»⁠⁠.

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Метки: Китай   Прикол   азиаты   видео   дети   интересно   классики   
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6  комментариев
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
херассе классики!...
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11k
Джон Уик Час назад
Видео в сафари не работает. Оценить не могу.

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852
Егор Таракановский Час назад
Милота!
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Себастьян Перейра

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