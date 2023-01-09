Китайская версия игры "классики"

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Как занять ребёнка на пару часов с помощью одного мелка. Для достижения максимального эффекта игру можно "закольцевать".
Классики. Уровень сложности «азиат».
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