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Попробуй устоять: весёлое грязевое состязание

Попробуй устоять: весёлое грязевое состязание

Автор:
17 февраля 2023 11:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   азиаты   в мире   видео   люди   развлечения   состязание   
1953
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Мужчины бьют друг друга подушками и пытаются не упасть в грязь. Сразу видно, умеют люди развлекаться.

Хороший тамада и грязевые конкурсы интересные.


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Метки: Прикол   азиаты   в мире   видео   люди   развлечения   состязание   
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11  комментариев
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Вчера китайские сварщики развлекались, сегодня другие китайцы в грязи кувыркаются.
Веселый и изобретательный народ!
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23k
Руслан 15 минут назад
Зимой на бревне так развлекались.
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ЦСКА 38 минут назад
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120k
Agestar 45 минут назад
Секретная техника шаолиньских монахов.
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2
Илья Час назад
До слез!!!!!!!!
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14k
banzai7 Час назад
Ржал до слёз.
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Себастьян Перейра

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