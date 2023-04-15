Мужик под управлением кота был замечен в Малайзии

В одной из забегаловок Малайзии заметили улыбчивого мужика, на шее которого сидел кот и, держась за шевелюру своего "коня" внимательно наблюдал за людьми. Вот только официант сообщил, что котам в кафе нельзя и странной парочке пришлось удалиться.