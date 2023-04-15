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Мужик под управлением кота был замечен в Малайзии

Мужик под управлением кота был замечен в Малайзии

Автор:
15 апреля 2023 10:46
Сообщество : Юмор
Метки: ШЕРСТЯНОЙ   Юмор   видео   кот   малайзия   человек   
1318
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А вы все еще думаете, что котики не управляют людьми?

В одной из забегаловок Малайзии заметили улыбчивого мужика, на шее которого сидел кот и, держась за шевелюру своего "коня" внимательно наблюдал за людьми. Вот только официант сообщил, что котам в кафе нельзя и странной парочке пришлось удалиться.

Шерстяной не выглядел перепуганным, видимо, такие поездки для него не редкость. А может, они просто пришли починить примус?

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Метки: ШЕРСТЯНОЙ   Юмор   видео   кот   малайзия   человек   
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3  комментария
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12k
Shtoppi 2 часа назад
скоро они захватят планету )))))))))))))
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14k
banzai7 4 секунды назад
Кот подумал, что его из-за человека выгнали.
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929
Андерсен 51 минуту назад
Насчет звука не соврали
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