Мужик под управлением кота был замечен в Малайзии

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А вы все еще думаете, что котики не управляют людьми?
В одной из забегаловок Малайзии заметили улыбчивого мужика, на шее которого сидел кот и, держась за шевелюру своего "коня" внимательно наблюдал за людьми. Вот только официант сообщил, что котам в кафе нельзя и странной парочке пришлось удалиться.
Смотреть без звука (там жесть!)
Шерстяной не выглядел перепуганным, видимо, такие поездки для него не редкость. А может, они просто пришли починить примус?
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