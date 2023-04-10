Одно из лучших применений фильтра для лица

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Фильтр из приложения Snapchat, позволяющий изменять лицо, применили на ведущих и участников российского ток-шоу. Смотреть стало гораздо веселее.
Вот в таком виде можно и посмотреть.
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хоть картинка начинает соответствовать контексту происходящего....