FISHKINET
Сообщество Юмор 16753 поста • 3551 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Одно из лучших применений фильтра для лица

Одно из лучших применений фильтра для лица

Автор:
10 апреля 2023 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   снапчат   ток шоу   фильтр   
994
1
1

Фильтр из приложения Snapchat, позволяющий изменять лицо, применили на ведущих и участников российского ток-шоу. Смотреть стало гораздо веселее.

Вот в таком виде можно и посмотреть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   видео   снапчат   ток шоу   фильтр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Maximvs Полчаса назад
нда... может, сидя с друзьями на квартире и скучая, я бы и посмеялся. Но уровень юмора - кино "Жопа" из фильма "Идиократия"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман 20 минут назад
ну если смотреть 1й канал и похожие, то только так.
хоть картинка начинает соответствовать контексту происходящего....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
кОнь Юлий Час назад
Ааааааа
вголосинусука!!!!!!Аж коллег по а смене разбудил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

714411



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
Мир завораживающей вечности волшебника Пола Стэнкарда
Мир завораживающей вечности волшебника Пола Стэнкарда
Набирающие популярность в сообществах
Какой была Пермь 40-50 лет назад
Какой была Пермь 40-50 лет назад
5 ретро-фотографий из прошлого, которые вы возможно не видели
5 ретро-фотографий из прошлого, которые вы возможно не видели
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#животные#дети#Приколы#подборка#драка
#Юмор#факты#Прикол#США#картинки#шоу бизнес#Жизнь
#СССР#Фотографии#в мире#интересное#милота#Ynews#собака
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Парень испытал постельную выносливость своей девушки Парень испытал постельную выносливость своей девушки Фильтр радикально меняет лица героев фильма "Сумерки" Фильтр радикально меняет лица героев фильма "Сумерки" Умелый пушистый массажист Умелый пушистый массажист Когда впервые пришёл в тренажёрный зал Когда впервые пришёл в тренажёрный зал Бабушки открыли для себя фильтры в Snapchat Бабушки открыли для себя фильтры в Snapchat

На что жалуетесь?

Вернуться