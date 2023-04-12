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Снос бараков в Хабаровске с помощью космических технологий

Снос бараков в Хабаровске с помощью космических технологий

Автор:
12 апреля 2023 11:21
Сообщество : Юмор
Метки: День Космонавтики   Прикол   Юмор   бараки   видео   снос   хабаровск   
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Инженер Андрей Ярошенко решил помочь властям в сносе бараков в Хабаровске. Мужчина использует космические технологии, чтобы избавиться от старых зданий.

Идеи для своих разработок инженер берёт у гостей из космоса. Мужчина говорит, что благодаря его гостеприимству пришельцы передумали уничтожать Землю.

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Метки: День Космонавтики   Прикол   Юмор   бараки   видео   снос   хабаровск   
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6  комментариев
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10k
ron 41 минуту назад
Спасибо, поржал. Даже странно, такой веселый пост на развлекательном сайте... давненько не было )))
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russger 2 минуты назад
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31k
Ashabad 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Ashabad 7 минут назад
А чотакова? У меня есть друзья евреи, татары, якуты, таукитяне.
Сказать по правде, в пятницу вечером я и сам немного таукитянин.
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218
Maikl Полчаса назад
От эту бы новость к 1 апреля ))) чутка протянули с публикацией ))
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4k
Григорий 55 минут назад
грибы и технологии
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