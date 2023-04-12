Снос бараков в Хабаровске с помощью космических технологий

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Инженер Андрей Ярошенко решил помочь властям в сносе бараков в Хабаровске. Мужчина использует космические технологии, чтобы избавиться от старых зданий.
Идеи для своих разработок инженер берёт у гостей из космоса. Мужчина говорит, что благодаря его гостеприимству пришельцы передумали уничтожать Землю.
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Сказать по правде, в пятницу вечером я и сам немного таукитянин.