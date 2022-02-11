"Хочешь банан?": опасный по современным меркам юмор

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Темнокожая женщина предложила своему родственнику банан. Однако есть одно нюанс. Автор ролика запечатлела мужчину с очень неожиданным фильтром на лице.
Остается только догадываться, что с ней сделали бы после подобной шутки будь она белой.
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