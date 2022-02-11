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"Хочешь банан?": опасный по современным меркам юмор

"Хочешь банан?": опасный по современным меркам юмор (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   маска   обезьяна   прикол   приложение   фильтр   
1077
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Темнокожая женщина предложила своему родственнику банан. Однако есть одно нюанс. Автор ролика запечатлела мужчину с очень неожиданным фильтром на лице.
Остается только догадываться, что с ней сделали бы после подобной шутки будь она белой.

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Метки: Юмор   видео   маска   обезьяна   прикол   приложение   фильтр   
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14  комментариев
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8k
Бритва 2 часа назад
лежит негр, никого не трогает
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22k
Ego sum qui sum Полчаса назад
неожиданный фильтр?!
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6k
Sergey Полчаса назад
не изменился :D
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КАКАнгел Полчаса назад
не понял в чем шутка. обезьяны любят бананы. самка принесла самцу банан . Что тут смешного ???
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528
Botanik Vulgaris Полчаса назад
Извините, а фильтр в начале ролика или в конце?
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klop 58 минут назад
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Fedor 58 минут назад
а реально смешно
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10k
Kostick Час назад
в смысле фильтр?) вроде как натурально всё)
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15k
Booka1a 2 часа назад
так сейчас окажется, что она недостаточно черная для таких шуток)
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