Водитель BMW проскочил на красный и сбил велосипедиста в Тольятти

Столкновение было жестким, но парень на велосипеде родился в рубашке, по получив даже перелома.
Водитель BMW M5 так торопился
к парню, что едва не погубил человека. Владелец иномарки не стал останавливаться на красный свет перед пешеходным переходом, а решил проскочить по встречке. Во время не самого умного манёвра он не заметил велосипедиста, который пересекал дорогу.
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Пострадавший 17-летний парень самостоятельно встать с асфальта уже не смог. Его увезли в больницу. Однако там сообщили, что велосипедист не получил серьёзных травм и ему назначили амбулаторное лечение. Что касается водителя BMW, пока нет информации о том, какое наказание его ждёт. Известно, что его машина была ещё и не зарегистрирована.
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Велосипедисту выздоровления.