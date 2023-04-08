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Водитель BMW проскочил на красный и сбил велосипедиста в Тольятти

Водитель BMW проскочил на красный и сбил велосипедиста в Тольятти

Автор:
08 апреля 2023 15:35
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Велосипедист   видео   нарушение пдд   пешеходный переход   тольятти   
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Столкновение было жестким, но парень на велосипеде родился в рубашке, по получив даже перелома.

Водитель BMW M5 так торопился к парню, что едва не погубил человека. Владелец иномарки не стал останавливаться на красный свет перед пешеходным переходом, а решил проскочить по встречке. Во время не самого умного манёвра он не заметил велосипедиста, который пересекал дорогу.

Пострадавший 17-летний парень самостоятельно встать с асфальта уже не смог. Его увезли в больницу. Однако там сообщили, что велосипедист не получил серьёзных травм и ему назначили амбулаторное лечение. Что касается водителя BMW, пока нет информации о том, какое наказание его ждёт. Известно, что его машина была ещё и не зарегистрирована.

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Метки: BMW   Велосипедист   видео   нарушение пдд   пешеходный переход   тольятти   
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16  комментариев
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7k
Echo Час назад
это всё лень, одному тормоз жать, другому спешиться со своего двухколесного друга
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17k
Михаил Гривин 16 минут назад
Я вот тоже так на велике ездил через пешеходный светофор - машины же стоят, спешиваться не надо, да. А потом меня там чуть не сбил троллейбус, который пер на красный. Я просто по привычке по сторонам башкой покрутил, хотя и продолжал ехать и тут вижу - тралик справа летит и явно тормозить не хочет. Ну я не гордый, он не тормозит - я заторможу, в дым. Затормозил, начинаю пятиться назад - и задеваю хундай туксон, который решил у меня за спиной проскочить, тоже на красный. А потом там после начала войны светофор вообще выключили и теперь там даже пешком ходить страшно, не то, что на велике переезжать )))
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66k
doker Полчаса назад
Аааа... Как в заголовке увидел - "водитель BMW", то сразу ассоциация...

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960
Николай Полчаса назад
Инфа из Мск. У нас тоже че-то с наступлением солнышка все ездят как му***ки. Да и самому хочется нажать на газ, но я тока на шоссе)) Будьте аккуратнее кароче.
Велосипедисту выздоровления.
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