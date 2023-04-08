Водитель BMW проскочил на красный и сбил велосипедиста в Тольятти

Пострадавший 17-летний парень самостоятельно встать с асфальта уже не смог. Его увезли в больницу. Однако там сообщили, что велосипедист не получил серьёзных травм и ему назначили амбулаторное лечение. Что касается водителя BMW, пока нет информации о том, какое наказание его ждёт. Известно, что его машина была ещё и не зарегистрирована.