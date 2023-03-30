Друг, с которым не нужны враги

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В Северодвинске мальчик решил толкнуть своего друга под проезжающий мимо автомобиль. Плюс несколько седых волос на голове автора.
Юный "шутник", который ещё не осознаёт в полной мере возможных последствий своего поступка.
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