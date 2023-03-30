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Друг, с которым не нужны враги

Друг, с которым не нужны враги

Автор:
30 марта 2023 08:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Северодвинск   видео   дети   друг   толкнул   
318
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В Северодвинске мальчик решил толкнуть своего друга под проезжающий мимо автомобиль. Плюс несколько седых волос на голове автора.

Юный "шутник", который ещё не осознаёт в полной мере возможных последствий своего поступка.

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Метки: Россия   Северодвинск   видео   дети   друг   толкнул   
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3  комментария
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53k
dima423 46 минут назад
[мат] ну надо было выйти за шкирку потрясти ублюдка...чтобы хотя бы обосрался и запомнил навсегда что так нельзя делать!
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ruslan d 42 секунды назад
Довольно стандартная "шутка" , при том даже в более старшем возрасте
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