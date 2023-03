Потный баг в игре "The Last of Us Part I" развеселил игроков

Игроки заметили, что персонажи обильно потеют во время роликов. В некоторых моментах с них буквально льётся пот.

Изначально The Last of Us вышла в 2013 году и была эксклюзивом консоли PlayStation. Студия Naughty Dog портировала на ПК версию игры с улучшенной графикой (и не только) и выпустила с подзаголовком Part I. Сейчас The Last of Us: Part I называют худшим портом за последнее время из-за массы технических проблем на релизе.