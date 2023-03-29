Потный баг в игре "The Last of Us Part I" развеселил игроков

Недавно вышедшая ПК- версия игры The Last of Us: Part I подверглась резкой критике со стороны игроков. Игра страдает от зависаний, долгих загрузок, вылетов и всяческих багов. Один из них пользователей особенно удивил и развеселил.
Игроки заметили, что персонажи обильно потеют во время роликов. В некоторых моментах с них буквально льётся пот.
Изначально The Last of Us вышла в 2013 году и была эксклюзивом консоли PlayStation. Студия Naughty Dog портировала на ПК версию игры с улучшенной графикой (и не только) и выпустила с подзаголовком Part I. Сейчас The Last of Us: Part I называют худшим портом за последнее время из-за массы технических проблем на релизе.
Источник:
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Может у персов встреча в баньке по сюжету..
Прикольный баг!