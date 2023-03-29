FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 502 поста • 294 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Игромир
Потный баг в игре "The Last of Us Part I" развеселил игроков

Потный баг в игре "The Last of Us Part I" развеселил игроков

Автор:
29 марта 2023 14:14
Сообщество : Игромир
Метки: the last of us   Прикол   баг   видео   геймер   игра   
1709
1
1

Недавно вышедшая ПК- версия игры The Last of Us: Part I подверглась резкой критике со стороны игроков. Игра страдает от зависаний, долгих загрузок, вылетов и всяческих багов. Один из них пользователей особенно удивил и развеселил.

Игроки заметили, что персонажи обильно потеют во время роликов.  В некоторых моментах с них буквально льётся пот.


Изначально The Last of Us вышла в 2013 году и была эксклюзивом консоли PlayStation. Студия Naughty Dog портировала на ПК версию игры с улучшенной графикой (и не только) и выпустила с подзаголовком Part I. Сейчас The Last of Us: Part I называют худшим портом за последнее время из-за массы технических проблем на релизе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: the last of us   Прикол   баг   видео   геймер   игра   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Borzzz 2 минуты назад
Игра супер, поэтому играйте на PS4/5 и кайфуйте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 6 минут назад
А что, катсцены там в реальном времени прорисовываются, и зависят от локации персонажа?
Может у персов встреча в баньке по сюжету..
Прикольный баг!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
веселый просто Полчаса назад
Игра про то, кто дольше в парилке просидит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ego sum qui sum Час назад
это от нагрева видеокарты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
naf-naf Час назад
Ну жарко там, что поделаешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1006310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но что-то пошло не так
В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но...
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Набирающие популярность в сообществах
Bentley Continental GT Speed превратили во внедорожник
Bentley Continental GT Speed превратили во внедорожник
Полностью новая Hyundai Sonata 2024
Полностью новая Hyundai Sonata 2024
Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео)
Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дождался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#машина#дтп#авто аварии#в мире#Жизнь#картинки#наука
#Юмор#история#люди#подборка#позитив#интересное#кино#полиция#Китай#Приколы
#интересно#автомобили#автомир#аварии#факты#улыбнуло#Ynews#дизайн#милота#фильм
Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео) Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео) Игра для самых терпеливых и внимательных Игра для самых терпеливых и внимательных Водители нашли способ договориться Водители нашли способ договориться Украинскому стримеру пришлось переступить через свою гордость, чтобы пройти задание в игре Украинскому стримеру пришлось переступить через свою гордость, чтобы пройти задание в игре Разработчик запустил Doom в «Блокноте» Windows Разработчик запустил Doom в «Блокноте» Windows Забавный киноляп в популярном сериале Забавный киноляп в популярном сериале

На что жалуетесь?

Вернуться