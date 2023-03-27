Вода побелела и закипела: как сахалинцы с берега ловят сельдь

Местные жители набирают рыбы, сколько могут увезти.
На Сахалине рыбный ажиотаж: к берегу подошла на нерест сельдь, и рыбы столько, что вода "кипит"! Как правило, крупные косяки приходят к острову в апреле, но нынешняя весна ранняя, поэтому селёдку заметили у села Яблочное значительно раньше привычного срока.
Местные жители вооружились сачками и отправились за рыбой.
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Впрочем, сахалинцы говорят, что если нет сачка, то при таком нересте рыбу можно поймать даже пакетом, а особо старательные исхитряются это сделать голыми руками.
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