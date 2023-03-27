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Вода побелела и закипела: как сахалинцы с берега ловят сельдь

Вода побелела и закипела: как сахалинцы с берега ловят сельдь

Автор:
27 марта 2023 17:03
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   ловля сельди   нерест   рыбалка   сахалин   сачок   селёдка   
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Местные жители набирают рыбы, сколько могут увезти.

На Сахалине рыбный ажиотаж: к берегу подошла на нерест сельдь, и рыбы столько, что вода "кипит"! Как правило, крупные косяки приходят к острову в апреле, но нынешняя весна ранняя, поэтому селёдку заметили у села Яблочное значительно раньше привычного срока.


Местные жители вооружились сачками и отправились за рыбой.




Впрочем, сахалинцы говорят, что если нет сачка, то при таком нересте рыбу можно поймать даже пакетом, а особо старательные исхитряются это сделать голыми руками.



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Метки: видео   ловля сельди   нерест   рыбалка   сахалин   сачок   селёдка   
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3  комментария
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1k
Жирный бот 23 минуты назад
Это да, когда там жил, в начале весны уек (вроде мойва) у берега нерестился, все кипело.. Правда нам она нафиг не нужна была) В это время гораздо более интересную рыбу можно ловить еще со льда)
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58k
Опиум для народа 3 минуты назад
Как же так, упущение, холопы барскую рыбу нахаляву ловят! Непорядок!
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28k
Ваня Полчаса назад
а потом консервировать и себе, и на продажу...
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